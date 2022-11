La settima stagione della soap opera italiana "Il Paradiso delle Signore" tornerà sul piccolo schermo dal 12 dicembre, subito dopo la sospensione per i Mondiali in Qatar 2022. Nelle nuove puntate dello sceneggiato non mancheranno i colpi di scena che promettono nuove storie in grado di appassionare i telespettatori.

Nelle puntate inedite de Il Paradiso, Maria scoprirà di essere stata ingannata da Vito. Veronica noterà una certa intimità tra il suo compagno Ezio e sua moglie Gloria e deciderà di lasciare l'uomo.

La battaglia personale tra Flora e Adelaide continuerà con nuovi intrighi, ma questa volta la contessa non potrà contare su Marcello che avrà in testa soltanto un obiettivo: riconquistare Ludovica Brancia che tornerà a Milano.

Il Paradiso viene sospeso su Rai 1

La soap opera verrà sospesa sul canale principale della Rai per dare spazio ai mondiali di calcio e riprenderà dopo due settimane. Nello specifico, Il Paradiso delle Signore andrà in pausa da lunedì 28 novembre fino a venerdì 9 dicembre, ma la rete annuncia una buona notizia: le puntate inedite perse verranno recuperate durante le feste natalizie.

Inoltre, la trasmissione sarà in contemporanea con i nostri giorni. Pertanto, anche all'interno del grande magazzino milanese degli anni sessanta verrà festeggiato il Natale.

Maria apprende le bugie del suo fidanzato

Nelle puntate de il paradiso che andranno in onda a partire dal 12 dicembre, Maria apprenderà le bugie del ragazzo che sta frequentando.

Infatti, il nuovo contabile dell'atelier ha nascosto alla giovane ricamatrice di essere lui l'uomo che il padre della ragazza volesse farle sposare.

Vito non troverà il coraggio di confessare alla donna che ama di aver stretto, in precedenza, un patto con suo padre per avere un matrimonio combinato con lei, poiché questo potrebbe significare perderla perché la Puglisi è sempre stata contraria.

Nel frattempo, Veronica noterà atteggiamenti intimi tra Ezio e sua moglie e deciderà di lasciarlo.

Marcello vuole riconquistare Ludovica

Nelle nuove puntate vi sarà un importante e gradito ritorno per gli appassionati della soap: Giulia Arena. La giovane Brancia si era allontanata dal capoluogo lombardo per dimenticare le delusioni d'amore vissute con Barbieri e ricominciare con il suo nuovo fidanzato, Ferdinando.

Ben presto, Ludovica tornerà alla sua vita a Milano affianco al ricco imprenditore Torrebruna e ritroverà il suo ex fidanzato che non ha mai dimenticato durante questo periodo. Marcello incontrerà la donna e capirà che è disposto a tutto pur di riconquistarla perché l'amore nei suoi confronti non è mai finito.