La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Vito Lamantia (Elia Tedesco) si sta dimostrando sempre più intenzionato a far breccia nel cuore di Maria Puglisi (Chiara Russo). Quest'ultima, però, è totalmente ignara che il padre ha scelto per lei il nuovo contabile dell'atelier lombardo come sposo, mentre continua a credere a un interessamento genuino e scevro da dietrologie. Il ragazzo di Montevago, difatti, è stato smascherato dal capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi), il quale dopo aver trovato una foto della sarta nel suo portafogli gli ha chiesto lumi a riguardo.

A quel punto, Vito aveva lasciato intendere al compagno di Agnese Amato (Antonella Attili) di essere innamorato di Maria da tanto tempo, essendo anche suo compaesano, guardandosene bene dal rivelargli di essere d'accordo col papà della stessa per convolare a nozze con la sarta. Infine, Vito potrebbe accettare di sposarsi con Maria per nascondere la sua omosessualità e, nello specifico, poter contare su delle nozze di convenienza così da nascondere il suo eventuale legame sentimentale segreto con Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Roberto e Vito potrebbero iniziare una storia d'amore che manterrebbero segreta

Maria, specialmente negli ultimi episodi della soap andati in onda, pare si stia affezionando sempre più a Vito, accettando di buon grado le avance dello stesso e dimostrandosi, almeno apparentemente, interessata ad approfondire tale conoscenza.

Ad entrare a gamba tesa in questa storyline amorosa, però, potrebbe esserci Roberto che, forse stufo di continuare a nascondere la sua omosessualità, confesserebbe di provare dei sentimenti per la new entry Lamantia.

Il contabile del grande magazzino, di conseguenza, ricambierebbe i medesimi sentimenti, così Vito e Roberto potrebbero iniziare una storia d'amore che manterrebbero segreta.

Vito potrebbe sposare Maria per nascondere il legame segreto con Roberto

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Lamantia si ritroverebbe tra le mani una ghiotta carta da giocarsi, ovvero l'accordo col padre di Maria.

Qualora Vito e Maria convolassero realmente a nozze, per il contabile della boutique sarebbe un'occasione d'oro per salvare le apparenze in società, ovvero non mettere sul piatto di essere gay, e al contempo continuare indisturbato a vivere la storia d'amore segreta con Roberto.

Com'è facile intuire, tale eventualità andrebbe a discapito soltanto di Maria, la quale si ritroverebbe costretta dal padre non soltanto a sposarsi, ma a farlo con una persona che non la ama affatto.