Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda nel corso della stagione 2022/2023 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Ludovica Brancia.

Dopo essersi congedata dai suoi affetti più cari per concedersi una nuova chance al fianco di Ferdinando Torrebruna, la donna ricomparirà a Milano e dovrà fare i conti con un bel po' di novità.

Una di queste riguarderà il cambiamento radicale che ha visto protagonista il suo ex Marcello Barbieri, il quale finirà per sconvolgere nettamente la ragazza.

Il ritorno di Ludovica Brancia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, nonostante non si sia ancora vista in scena nelle puntate trasmesse fino a questo momento, presto Ludovica tornerà in azione.

Ad annunciarlo qualche tempo fa era stata proprio Giulia Arena, che sui suoi canali social aveva voluto tranquillizzare i fan che chiedevano notizie della sua Ludovica.

L'attrice ha ammesso che presto sarebbe rientrata sul set della settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, per girare le nuove puntate.

Ludovica ritorna nella vita del suo ex Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Un ritorno che non passerà inosservato, dato che Ludovica era andata via spezzando il cuore al suo ex fidanzato Marcello.

Dopo aver vissuto un momento di profonda crisi, il giovane Barbieri aveva implorato Ludovica di non lasciarlo solo, ma alla fine la ragazza aveva deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita.

Così, sul finire della sesta stagione, è andata via insieme al ricco e potente Ferdinando Torrebruna, che è diventato il suo nuovo fidanzato.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Ludovica tornerà di nuovo in scena nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, dato che dovrà fare i conti con il netto cambiamento che coinvolge il suo ex.

Marcello riesce a sconvolgere Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Sì perché, nel corso di questi mesi, Marcello ha cambiato vita e dopo aver studiato economica sta tentando la scalata sociale nel mondo della finanza.

L'attrice Giulia Arena, in una delle sue ultime interviste, ha ammesso che nel momento in cui Ludovica rientrerà di nuovo in città, resterà a dir poco sconvolta dal cambiamento di Marcello.

Tuttavia tra i due non sarà proprio tutto "rose e fiori": tante cose sono cambiate nel loro rapporto e ormai anche Marcello appare sempre più vicino alla Contessa Adelaide, al punto che tra i fan della soap in tanti sospettano che tra i due possa nascere una storia d'amore.