Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana dal 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Stefania, i quali prenderanno in mano le redini della loro vita e decideranno di andare via da Milano.

Prima di questo addio, però, Marco avrà modo di rivedere la sua ex fidanzata Gemma, la quale finirà per spiazzarlo.

Occhi puntati anche su Gloria che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, sarà particolarmente preoccupata per quanto sta accadendo tra il suo ex Ezio e la sua promessa sposa, Veronica.

Marco e Stefania partono insieme: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 16 dicembre 2022 rivelano che Marco e Stefania arriveranno a prendere una decisione a tratti inaspettata.

Dopo la proposta di lavoro ottenuta negli USA, Marco si dirà convinto di volerla accettare e, la sua fidanzata, deciderà di non lasciarlo solo in questa avventura. Stefania, quindi, accetterà di lasciare il suo incarico al grande magazzino come venere per trasferirsi negli Stati Uniti con Marco e dare il via a questa nuova vita di coppia assieme.

Marco spiazzato da Gemma: anticipazioni Il Paradiso al 16 dicembre

Prima della partenza, i due passeranno a salutare amici e familiari e ci sarà spazio anche per un nuovo toccante incontro tra Marco e la sua ex fidanzata Gemma.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore della settimana al 16 dicembre rivelano che Marco confesserà a Gemma che, in fondo, immagina che sentirà la mancanza della sorellastra Stefania e, a quel punto, la figlia di Veronica lo spiazzerà. Gemma, infatti, non avrà problemi ad ammettere che, nonostante tutto quello che è successo tra di loro, sente ancora un profondo affetto nei suoi confronti e quindi, un po', sentirà anche la sua mancanza.

Una testimonianza d'affetto importante quella di Gemma, la quale dimostrerà di essersi lasciata alle spalle il passato e di aver messo una pietra sopra alle incomprensioni che ci sono state tra lei e Marco dopo la fine della loro relazione.

Gloria in ansia per Ezio: anticipazioni Il paradiso delle signore 12-16 dicembre

Occhi puntati anche su Gloria che, in queste nuove puntate della soap opera, sarà in ansia per il suo ex marito Ezio Colombo.

Il motivo? Veronica li ha visti mentre si scambiavano un abbraccio e ha frainteso tutta la situazione, tanto da temere che tra di loro potesse esserci ancora del tenero.

Di conseguenza, quando Ezio informerà Gloria su quello che sta accadendo tra lui e la sua promessa sposa, Gloria si mostrerà particolarmente preoccupata. La mamma di Stefania non vuole che Veronica soffra e, soprattutto, che possa fraintendere la situazione, arrivando a pensare che lei voglia portarle via l'uomo.