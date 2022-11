Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la serie tv italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, Salvo dopo aver interrotto il suo matrimonio con Anna sarà in preda allo sconforto e finirà per prendersela pure con Elvira. Inoltre Marco annuncerà di non volere più essere giornalista, mentre Flora continuerà a mettere in difficoltà Maria.

Salvo sfoga la sua delusione con Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 7 novembre, Tancredi e Guarnieri mostreranno tutta la loro avversità nei confronti dell'articolo sul Vajont pubblicato da Marco sul Paradiso Market.

Intanto Maria penserà a un modello da far vedere a Flora e chiederà il supporto di Armando. Inoltre Adelaide confiderà che Vittorio possa essere sua alleato contro Umberto. Salvo invece dopo aver deciso di interrompere il matrimonio con Anna, sfogherà tutta la sua delusione con Marcello.

Nell'episodio di martedì 8 novembre, le ragazze proveranno a stare vicine all'Amato, in un momento per lui tanto difficile. Nel frattempo Gemma e Stefania organizzeranno una serata romantica per Ezio e Veronica, mentre Conti resterà affascinato da una proposta ideata da Matilde e vedrà la donna sotto tutta un'altra veste.

Marco dice a Stefania di non volere più fare il giornalista

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 9 novembre, Marco spiegherà ad Adelaide come Tancredi stia facendo di tutto per screditarlo.

La contessa allora si attiverà per fargli trovare un altro lavoro. Intanto Elvira ha pensato a un qualcosa per far stare meglio Salvo, ma il giovane siciliano reagirà in malo modo e si scaglierà contro di lei. Inoltre Vito organizzerà una sorpresa per Maria. Vittorio invece rivelerà a Roberto di amare Matilde.

Nella puntata di giovedì 10 novembre, visto quanto successo in passato con le donne, Conti sceglierà di non provarci con Matilde.

Nel frattempo Maria sarà messa in difficoltà da Flora, mentre Irene deciderà di confrontarsi direttamente con Salvo per comprendere i motivi che l'hanno spinto a trattare male Elvira. In tutto questo Adelaide incolperà Umberto di avere posto fine a tutti i desideri di Marco. Quest'ultimo comunicherà a Stefania la scelta di non proseguire la carriera di giornalista.

Salvo raggiunge Agnese e Tina a Londra

In base agli spoiler di venerdì 11 novembre, Vittorio, Stefania e Matilde cercheranno di fare cambiare idea a Marco. Intanto Salvo andrà da Agnese e Tina a Londra per dimenticare Anna, ma prima farà in modo di farsi perdonare da Elvira. Flora continuerà nella sua opera di ostruzione verso Maria, mentre Conti darà ospitalità a Ezio. Infine Marcello comprenderà che Adelaide non è di buon umore e farà in modo di farla stare bene per una sera.