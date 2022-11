Cosa sta accadendo tra Luca Salatino e Soraia Cerruti? Secondo quanto riportato da Deiniara Marzano, la fidanzata dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 è stata avvistata in compagnia di un ragazzo. Stando alla segnalazione ricevuta dalla blogger campana, Soraia sarebbe andata in un bar e successivamente sarebbe salita in auto con un uomo misterioso.

La segnalazione di Marzano

Venerdì 25 novembre, sul profilo Instagram di Deianira Marzano è comparsa una segnalazione riguardante la fidanzata di Luca Salatino.

Nello specifico, la blogger ha pubblicato il messaggio ricevuto da una follower che ha preferito rimanere anonima: "Ieri, Soraia è entrata in un bar dove mi trovavo e ha acquistato un pacchetto di gomme".

Successivamente l'utente ha spiegato di avere seguito con lo sguardo i movimenti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: "In auto c'era un ragazzo. Molto carino, devo dire". L'internauta ha riferito che dopo essere stati qualche istante davanti al locale, i due hanno lasciato insieme il posto. Al momento della segnalazione, Soraia avrebbe indossato una felpa glicine, dei leggins e degli stivali fino al ginocchio. Infine, la ragazza ha spiegato di non avere potuto scattare foto perché il ragazzo in auto continuava a fissare l'interno del locale dove era entrata Soraia.

Soraia Cerruti ha preferito il silenzio

Per ora la fidanzata di Luca Salatino non ha commentato i Gossip sul suo conto. Dunque, si tratta solo di supposizioni.

La persona avvistata in compagnia di Soraia cerruti potrebbe essere semplicemente un suo amico o famigliare.

D'altronde l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sempre dichiarato di sognare un futuro con lo chef romano. La stessa Soraia è arrivata al Grande Fratello Vip 7 per spronare il suo fidanzato: la diretta interessata aveva chiesto a Luca di non piangere per la mancanza, ma di pensare al loro futuro una volta terminata l'esperienza al reality show.

La coppia infatti, ha acquistato una casa a Como e presto andrà a convivere.

La favola d'amore di Luca e Soraia

Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono conosciuti grazie al dating show di Maria De Filippi: lui era seduto sul trono mentre lei ha partecipato al "classico" incontro al buio.

Al termine del percorso lo chef romano ha deciso di uscire dal programma con Soraia.

In un primo momento, le malelingue avevano ipotizzato che la coppia fosse scoppiatya dopo essere uscita da Uomini e Donne. Al contrario, i due fidanzati hanno zittito tutti e ancora oggi sono felicemente fidanzati. I due ex volti di Uomini e Donne presto andranno a convivere, sognano di mettere su famiglia e di convolare a nozze.