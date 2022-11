Luisa Monti e Salvio Calabretta si sposano. Gli ex protagonisti trono over di Uomini e donne convoleranno a nozze molto presto, esattamente il prossimo 7 dicembre. A comunicarlo sono stati i diretti interessati durante un'intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show. La coppia ha voluto anticipare alcuni particolari relativi alla cerimonia, che in passato è stata rimandata per via della malattia che ha colpito Luisa. Oggi i due sono più felici che mai e sono pronti a festeggiare il giorno delle nozze con parenti e amici, alcuni dei quale provenienti dal parterre del trono over.

Roberta Di Padua e Barbara De Santi invitate al matrimonio

"Abbiamo voluto fissare il matrimonio durante il ponte dell’Immacolata, in modo da far venire tranquillamente tutti gli invitati", hanno annunciato Luisa e Salvio, senza nascondere la grande felicità che stanno vivendo in questo momento. La cerimonia avrà luogo il prossimo 7 dicembre a Sutri in provincia di Viterbo. Calabretta ha precisato che ci saranno all'incirca 60 invitati e alcuni saranno i volti del dating show che li ha fatti conoscere e innamorare nel 2019, anno dal quale non si sono più divisi.

"Sono persone che in questi anni abbiamo continuato a vedere e sentire', ha affermato la coppia snocciolando i nomi degli invitati che vengono dal mondo di Uomini e Donne.

A ricevere l'invito sono stati Roberta di Padua, che si è resa protagonista delle ultime puntate del programma di Canale 5, Valentina Autiero, Sabrina Travaglini e Barbara De Santi. In particolare Sabrina e Barbara avranno un ruolo speciale durante la cerimonia: la prima celebrerà il rito civile, mentre alla seconda verrà affidato lo svolgimento del rito simbolico.

La felicità dopo la malattia

Le nozze saranno il coronamento di una storia d'amore nata sotto i riflettori, ma cresciuta fuori dagli studi di Canale 5 e messa a dura prova dalla malattia che ha colpito Luisa. Monti ha dovuto affrontare un tumore al seno con tutte le sue conseguenze relative a interventi e cure ormonali, che l'hanno portata a vedere il suo corpo cambiare.

L'ex dama però ha tirato fuori le unghie e ha lottato con al suo fianco il compagno, che presto diventerà suo marito.

Alla cerimonia non potranno essere presenti l'amica di Luisa, conosciuta durante le cure per sconfiggere il cancro, e i suoi genitori: tutti e tre sono venuti a mancare prima di poterla accompagnare all'altare. Il 7 dicembre però sarà il giorno della felicità per la coppia. che troppe volte ha dovuto rimandare l'evento.