Mina Settembre 2 si avvia verso il gran finale con la sesta e ultima puntata in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della fiction con protagonista Serena Rossi rivelano che per mamma Olga arriverà il momento della resa dei conti finale con sua figlia.

La donna non è stata sincera al 100% con Mina e, in questo periodo in cui ha fatto credere di essere partita per una crociera in giro per il mondo, in realtà potrebbe aver mentito spudoratamente tanto da tenere nascosta a sua figlia una situazione ben più grave del previsto.

Gelsomina indaga sulla madre: anticipazioni Mina Settembre 2 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata di Mina Settembre 2 rivelano che Gelsomina finirà per smascherare le bugie di sua madre.

La donna continua a sostenere di essere in giro per il mondo per una crociera ma, in realtà, Gelsomina la beccherà in un servizio televisivo al telegiornale, mentre beve un caffè seduta al tavolino di un bar di Napoli, assieme a zia Rosa.

A quel punto, quindi, la protagonista della fiction interpretata da Serena Rossi si renderà conto che sua mamma le ha mentito e deciderà di indagare per cercare di capire cosa sia successo.

In un primo momento zia Rosa proverà a smentire le accuse di sua nipote, dicendo che forse si è sbagliata e che in quel servizio non era assolutamente lei con Olga.

Olga potrebbe aver nascosto una grave malattia: la verità nell'ultima puntata di Mina Settembre 2

La verità, però, verrà ben presto a galla e nel corso dell'ultima puntata della fiction Olga potrebbe confessare a sua figlia di aver combattuto contro una grave malattia.

Sì, perché nel corso delle ultime puntate non è passata inosservata la telefonata in lacrime di zia Rosa con sua sorella Olga: il personaggio interpretato da Marisa Laurito non è riuscito a trattenere il pianto, probabilmente dopo aver ricevuto una brutta notizia dalla mamma di Gelsomina.

Olga, quindi, in questi quattro mesi di assenza a Napoli potrebbe essersi sottoposta a delle cure mediche per combattere una grave malattia, come un tumore, tenendo tutto nascosto a sua figlia.

Gelsomina scoprirà che sua mamma è malata nel finale di Mina Settembre 2?

Un "gesto d'amore" quello di Olga che, in tal modo, potrebbe aver voluto proteggere sua figlia e risparmiarle questo dolore e questa sofferenza, consapevole del fatto che l'ultimo periodo era stato già particolarmente difficile per l'assistente sociale.

Mina, infatti, aveva da poco scoperto della relazione clandestina tra la sua migliore amica Irene e il suo ormai defunto padre, dalla quale poi era nato anche un bambino, Gianluca.

Gelsomina scoprirà le reali condizioni di salute nel corso dell'ultima puntata della fiction? Lo scopriremo domenica 4 novembre su Rai 1.