Nicola Vivarelli, conosciuto per la sua breve frequentazione con la dama di Uomini e donne Gemma Galgani, di 44 anni più grande, ha deciso di cambiare la propria vita professionale. A raccontarlo è stato proprio l'ex corteggiatore del dating show di Canale 5 in una recente intervista rilasciata a Trend&Celebrities, programma presentato da Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tschang su Rtl 102.5. Vivarelli ha inoltre fatto sapere di aver lasciato la Marina Mercantile per realizzare il suo desiderio di affermarsi come attore e per dedicarsi anche all'ambito della fotografia e del videomaking.

Le dichiarazioni di Vivarelli sul suo futuro professionale

"Ho lasciato la Marina Mercantile. A un certo punto della mia vita mi sono chiesto se fosse veramente il mestiere che mi rendeva felice": ha esordito così Nicola Vivarelli, raccontando della sua vita professionale. "Sogno da sempre di fare l'attore", ha continuato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, spiegando le sue probabili motivazioni per cui ha voluto lasciare il suo lavoro. "Qualora volessi tornare al mio vecchio lavoro, non ci sarebbero problemi", ha però affermato l'ex compagno di Gemma Galgani, specificando di non aver mai escluso la possibilità di tornare in Marina. "Sono anche fotografo e videomaker", ha infine chiosato il 28enne, facendo intuire di essere concentrato su altre attività oltre alla passione per la recitazione.

Chi è Nicola Vivarelli: percorso di studi, carriera e curiosità

Nato nel 1994 a Forte dei Marmi, in Toscana, Nicola Vivarelli ha studiato presso l’Istituto Tecnico Nautico Statale Artiglio di Viareggio. Nel 2014 ha deciso di partire per Londra, dove si è stabilito per cinque mesi fino a che non è stato assunto presso la Carnival Cruise Live, nave da crociera per la quale è stato terzo ufficiale.

Oltre a lavorare nella Marina Mercantile, ha intrapreso la professione di modello e promoter di alcuni marchi, pubblicando alcuni scatti di shooting sul suo account Instagram di circa 171 mila follower. Ha inoltre partecipato a Uomini e donne in qualità di corteggiatore con lo pseudonimo di Sirius, ma a novembre 2020 ha abbandonato il programma poiché è stato richiamato in servizio in nave come ufficiale.

Nel marzo 2021 è tornato all'interno del parterre del dating show condotto da Maria De Filippi per poi lasciarlo nuovamente. Tra le sue passioni, c'è quella per lo sport, che condivide anche sui social, in particolare sul suo profilo Instagram.