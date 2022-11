Nuova programmazione sulle reti Rai durante dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis il palinsesto di Ballando con le Stelle 2022, lo show di punta del sabato sera condotto da Milly Carlucci, il quale subirà delle sostanziali modifiche per lasciare spazio all'appuntamento con i Mondiali di calcio Qatar 2022 in prime time.

Novità in arrivo anche per Il Paradiso delle signore 7: la programmazione della soap, durante la prima parte del mese, subirà uno stop che potrebbe non piacere ai numerosi spettatori.

Ballando con le stelle cambia giorno: nuova programmazione Rai dicembre

La nuova programmazione Rai di dicembre prevede delle sostanziali modifiche al palinsesto delle ultime puntate di Ballando con le stelle 2022.

Lo show di punta della rete ammiraglia Rai, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, subirà delle modifiche dovute in primis alle partite dei Mondiali di calcio 2022.

Così la nona puntata dello show non sarà trasmessa di sabato, bensì anticiperà venerdì 2 dicembre e cambierà anche l'orario di inizio: il varietà prenderà il via alle 22:05 circa e non alle 20:40.

Ecco quando va in onda la finalissima di Ballando con le stelle 2022

Successivamente ci sarà una pausa di una settimana per lo show di Milly Carlucci, che tornerà in onda il 17 dicembre con la decima puntata.

Cambio programmazione anche per la finalissima di Ballando con le stelle, che non sarà trasmessa di sabato sera, ma anticiperà al venerdì.

La serata conclusiva dello show sarà trasmessa venerdì 23 dicembre e porterà alla proclamazione della coppia vincitrice di questa edizione, premiata dal pubblico con ottimi risultati auditel.

Una programmazione decisamente "ballerina" per lo show di Milly Carlucci, che tuttavia non dovrà più vedersela contro la temutissima concorrenza di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 giunto al termine sabato 19 novembre con la finalissima.

Il Paradiso delle signore stop per due settimane: nuova programmazione Rai dicembre

La nuova programmazione Rai di dicembre 2022 prevede dei cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera, con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, non sarà trasmessa per due settimane.

Lo stop comincerà il prossimo 28 novembre e proseguirà fino al 9 dicembre 2022: due settimane di pausa per la serie ambientata nel grande magazzino milanese, campione di ascolti della fascia pomeridiana con quasi il 22% di share.

A Natale non sono previste pause per Il Paradiso delle signore 7

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 saranno trasmesse regolarmente a partire dal 12 dicembre e da quel momento non ci saranno più pause per la soap opera.

Quest'anno la Rai ha scelto di fare un gradito regalo di Natale ai telespettatori e appassionati della soap, e dopo la sospensione di queste due settimane, la soap andrà avanti regolarmente per tutto il periodo delle feste natalizie.

In questo modo gli appassionati della serie potranno vivere le emozioni del Natale in compagnia dei loro beniamini e dei protagonisti che tutti i giorni popolano il grande magazzino milanese, e che continuano a far breccia nel cuore del pubblico con le loro tormentate e intricate vicende personali e sentimentali.