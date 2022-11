Perché è importante

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle importanti modifiche legate alla messa in onda in prime time, dove sta ottenendo una media di spettatori che si aggira tra i 2,7 e i 3 milioni di spettatori a settimana.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Le ultime puntate del Grande Fratello Vip sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di nuovi concorrenti, tra cui il "ciclone" Edoardo Tavassi che ha riacceso di nuovo il clima all'interno della casa di Cinecittà.

Poi ci sono stati i casi Covid e il televoto annullato ad alimentare ulteriori dinamiche.

Grande attenzione sul focolaio Covid-19 che ha colpito quattro concorrenti: trattasi di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. I quattro concorrenti sono stati isolati dal resto del gruppo e, fortunatamente, stanno tutti bene e in fase di ripresa.

Anticipazioni Grande Fratello Vip

Le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip rivelano che, giovedì 17 novembre non sarà trasmessa una nuova puntata serale su Canale 5.

Gli spettatori che alle 21.45 si collegheranno con la rete ammiraglia Mediaset per seguire il reality show condotto da Alfonso Signorini, avranno modo di vedere che al suo posto ci sarà la trasmissione Zelig condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Perché non sarà in onda il 17 novembre? Mediaset ha scelto di sospendere le due puntate serali del GF Vip che, da questa settimana e per tutto il mese di dicembre, andrà in onda con un singolo appuntamento.

Cancellata la puntata del giovedì, il reality show andrà avanti solo di lunedì sera mentre la doppia puntata serale sarà ripristinata di nuovo a partire da gennaio 2023.

I video dai social network

Intanto, dopo l'ultima puntata serale del GF Vip, sta facendo molto discutere la cotta di Wilma Goich nei confronti di Daniele Dal Moro. La cantante ha aperto il suo cuore all'ex tronista di Uomini e donne che, prontamente, ha raccolto tutta la sua dolcezza.

WIlma ha aperto il suo cuore... e Daniele ha raccolto tutta la sua dolcezza. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Q9emHWEBJD — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

Le reazioni della rete

Eppure, tale dichiarazione di Wilma nei confronti di Daniele ha scatenato pareri contrastanti sui social: c'è chi si augura che possa davvero nascere qualcosa tra di loro, malgrado la differenza d'età e chi accusa la cantante di essere ridicola.

"Mi piacciono le persone come loro, che vanno al di là di quello che possa dire la gente", ha scritto un fan commentando il feeling speciale nato tra Wilma e Daniele.

"L'amore non ha età, ma in questo caso si esagera", ha scritto un altro commentatore social del GF Vip.

"Ma dai, Wilma potrebbe essere sua nonna", ha sentenziato un altro fan del reality show di Canale 5.

Tutto quello che devi sapere sul Grande Fratello Vip

Mediaset prolunga la settima edizione

Visti i buoni ascolti registrati dal GF Vip in queste settimane, Mediaset ha scelto di prolungare la settima edizione del reality show. La finale del reality show non si terrà il prossimo dicembre, bensì slitterà al mese di aprile 2023.

Sonia Bruganelli assente per alcune puntate

Durante il mese di dicembre, in occasione dell'avvicinarsi del periodo natalizio, Sonia Bruganelli sarà assente in studio per qualche settimana.

L'opinionista non presenzierà a tutte le puntate per staccare la spina dagli impegni lavorativi e stare con la sua famiglia.

Marco Bellavia chiede di tornare in casa

Dopo il discusso caso Marco Bellavia scoppiato quest'anno all'interno della casa di Cinecittà, il concorrente ha ammesso che gli sarebbe piaciuto poter avere una seconda possibilità e rientrare in gioco. Si era parlato anche di un televoto flash per far rientrare Marco Bellavia. La produzione accoglierà la sua richiesta, dato anche il prolungamento fino al mese di aprile? Lo scopriremo nelle prossime settimane.