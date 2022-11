Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario hotel di lusso vicino Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 4 al 10 dicembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla riconciliazione di Maja e Constanze, sulla lite fra Vanessa e Max, sul ritorno di Cornelius, sulle macchinazioni di Erik, sulle nozze di Maja e Florian e sulla sofferenza di Robert e Cornelia.

Max e Vanessa litigano

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Maja deciderà di perdonare Constanze, accettando anche che la sorella l'aiuti nei preparativi delle sue nozze con Florian. Selina verrà a sapere della riappacificazione delle figlie e sarà molto felice all'idea di poter festeggiare il matrimonio tutti insieme. Vanessa accetterà di partire insieme a Max dopo la fine dei campionati di scherma. Felici dell'idea di poter intraprendere un viaggio insieme, i due giovani inizieranno a pianificarlo nei minimi dettagli, finendo però per discutere di famiglia e di figli. A quel punto, Max riuscirà abilmente a cambiare discorso per non approfondire il tema bambini con la fidanzata.

Più tardi però il fitness trainer scoprirà che Vanessa ha rinunciato ad alcuni importanti appuntamenti di scherma per lui e si sentirà in colpa. Non riuscendo più a nascondere la verità alla fidanzata, Max le confiderà di averle mentito quando ha dichiarato di volere una famiglia con lei. La confessione del giovane lascerà senza parole Vanessa che rimarrà ancora più stupita dall'inflessibilità di Max nel non volere figli.

Ferita dal comportamento del fidanzato, Vanessa partirà anticipatamente per il ritiro di scherma.

Florian fra un regalo a Maja

Cornelius ritornerà a Bichlheim per assistere al matrimonio di Maja che accoglierà con gioia il padre. Più tardi, quest'ultimo incontrerà per caso Erik. Finito il colloquio con l'uomo, Vogt incontrerà Werner per chiedergli di servirsi di un nuovo fornitore con il quale ha fatto un accordo sottobanco.

Saalfeld si rifiuterà categoricamente di assecondare le richieste del socio. Furioso, Erik si troverà a vagare per l'hotel fino a che non origlierà una conversazione in cui Rosalie rimprovererà Andrè di essersi fatto curare da Michael anche se quest'ultimo non potrebbe esercitare. Saputo ciò, Erik deciderà di sfruttare le informazioni recepite a proprio vantaggio. Arriverà il giorno del matrimonio di Maja e Florian che si svolgerà di fronte al loro albero magico. Il banchetto di nozze avrà luogo invece in riva al lago insieme ad amici e parenti. Alla fine della festa, i due innamorati si recheranno nuovamente al loro albero dove Florian darà a Maja un regalo speciale.

Robert e Cornelia cercheranno di comportarsi nella maniera più disinvolta possibile al banchetto.

Le cose si complicheranno quando si ritroveranno a ballare insieme e la vicinanza fisica fra di loro diventerà troppo dolorosa da sopportare. Dopo essersi staccato a fatica da Cornelia, Robert cercherà di soffocare l'amore per lei fra le braccia di Ariane con cui trascorrerà la notte. Max si recherà da solo al matrimonio e sarà di cattivo umore per tutto il tempo. Di sera si recherà nel bar dell'hotel e verrà avvicinato da un'ospite di nome Elsa.