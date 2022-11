Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 28 novembre al 2 dicembre, Max e Vanessa prenderanno una decisione molto importante riguardo il loro rapporto: i due, infatti, cominceranno a discutere per i tanti impegni della giovane schermitrice e alla fine decideranno di lasciarsi.

Poco dopo Vanessa partirà per il suo ritiro e durante la sua assenza Max farà una nuova conoscenza, la bella Elsa Reinhardt (Anna Ewelina).

Tempesta d'amore, puntate 28 novembre-2 dicembre: Max e Vanessa ai ferri corti

Nelle puntate di Tempesta d'amore, trasmesse dal 28 novembre al 2 dicembre, Paul consiglierà a Michael di evitare di farsi vedere quando uscirà dall’ambulatorio. Nel frattempo Maja e Costanze si riappacificheranno: Costanze prometterà alla giovane di organizzare il matrimonio che tanto desiderava, sotto il famoso albero, con l’aiuto di sua madre.

Cornelius, intanto, tornerà al Fürstenhof per partecipare al matrimonio di sua figlia. Vanessa, invece, parteciperà agli europei di scherma e probabilmente anche alle Olimpiadi, l'intera situazione la porterà a discutere con Max, poiché a causa dei suoi impegni la donna non potrà più partire con il suo amato per l’Europa.

Maja e Florian si sposano

Max si confronterà con Vanessa su un argomento molto delicato: l'uomo confesserà alla sua fidanzata di non volere mai dei figli nella sua vita. La notizia sconvolgerà molto la giovane schermitrice, tanto che Vanesse deciderà di interrompere immediatamente la sua storia d'amore con Max. Poco dopo Vanessa partirà per il ritiro di scherma.

Intanto Maja e Florian si sposeranno e celebreranno la cerimonia sotto il loro albero, proprio come aveva promesso Costanze. Alla fine del matrimonio, Josie sarà molto felice, poiché riuscirà a prendere il bouquet della sposa. Costanze e Paul, invece, si baceranno durante il ricevimento. Più tardi Cornelia si recherà da Robert, per aprirgli il suo cuore una volta per tutte.

Robert trascorre una notte d'amore con Ariane

Cornelia andrà da Robert e confesserà all'uomo di sentire molto la sua mancanza: lo chef sarà assai frenato, poiché sarà ancora convinto che la donna possa essere la sua sorellastra. Sarà così che Robert tornerà in hotel e si recherà da Ariane, per trascorrere con lei una notte d’amore. In seguito Michael deciderà di affrontare Erik, senza farsi troppi problemi e gli ordinerà di smetterla di ricattare Paul.

Max, invece, sarà molto triste, poiché sentirà la mancanza di Vanessa, così deciderà di trascorrere un pò di tempo al pianobar. Sarà proprio lì che l'uomo farà una nuova e interessante conoscenza. Max, infatti, incontrerà una bella ragazza di nome Elsa Reinhardt, la giovane sarà assai spigliata, tanto che lo inviterà subito nella sua stanza privata.

Max trascorre la notte con Elsa

Max accetterà di trascorrere la notte con Elsa, ma non ci vorrà molto prima che la vicenda venga scoperta da Michael. Quest'ultimo sarà assai turbato per il comportamento dell'uomo e non saprà come agire nei confronti di Vanessa. Poco dopo Michael parlerà con Max e insieme a lui deciderà di non rivelare nulla alla giovane tradita.

Infine, Costanze scoprirà che Maja e Florian hanno "rubato" la scena agli sposi durante il ricevimento, cosi chiederà spiegazioni a Selina riguardo al loro atteggiamento.