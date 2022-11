Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:35 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap da lunedì 12 a domenica 17 dicembre raccontano che Vanessa, tornata in anticipo dal campo d'addestramento, sarà più che mai decisa a procrastinare di alcuni anni il suo desiderio di mettere in cantiere un erede. Cornelia, intanto, non riuscirà a sopportare di vedere l'ex fidanzato Robert avere una storia sentimentale con Ariane, nel frattempo Selina farà una confessione importante a Cornelius poco prima che l'uomo lasci nuovamente Bichlheim.

Werner e Lia hanno convinto Erik a schierarsi dalla loro parte nella battaglia contro Kalenberg, mentre Michael verrà a conoscenza che la sua udienza è fissata per quella stessa settimana, così Rosalie e André cercheranno di rassicurarlo.

Vanessa rimanderà di qualche anno il suo desiderio di restare incinta

Le trame di Tempesta d'amore dal 12 al 17 dicembre evidenziano che Vanessa deciderà di andarsene d'improvviso dal campo d'addestramento perché sofferente a causa della lontananza da Max.

La permanenza in quel luogo ha permesso alla schermitrice di approfondire interiormente la tematica legata alla sua voglia di divenire madre, così la nipote del concierge tornerà in città avendo operato la scelta di procrastinare di alcuni anni il suo desiderio di mettere in cantiere un erede.

Sonnbichler, però, sarà totalmente ignara che il fidanzato, durante la sua assenza, l'ha tradita con Elsa.

Cornelia, intanto, non riuscirà a sopportare la nuova coppia formata dall'ex Robert e dalla diabolica Ariane. A causa della paura che quest'ultima avrà nei riguardi dei suoi nemici, il giovane albergatore le assicurerà di starle sempre accanto.

La madre di Benni, al contempo, sarà folgorata da un ricordo che potrebbe cambiare le carte in tavola: rimembrerà che Erik le disse che Kalenberg bramava dalla voglia di ottenere le quote di Saalfeld junior. A fronte di ciò, Holle opererà una scelta.

Werner, Erik e Lia contro Ariane

Gli spoiler dello sceneggiato tedesco dal 12 al 17 dicembre rivelano che Cornelius sarà ancora scosso dall'inaspettato bacio che gli ha dato Selina.

Constanze e la sorellastra Maja, invece, non sapranno cosa consigliare alla madre sapendo che il signor von Thalheim ha lottato per molto tempo ma invano allo scopo di tornare assieme alla donna.

Selina, poco prima che Cornelius lasci Bichlheim, raggiungerà l'ex coniuge per farli un'importante rivelazione.

Michael, successivamente, apprenderà dallo stesso Robert come quest'ultimo ha cambiato opinione in meglio su Ariane dopo aver notato come la stessa si è comportata durante il rapimento di Lia.

Werner e Cornelia, poco dopo, riusciranno a convincere Erik a far fronte comune nella battaglia contro la dark lady.

Il dottore, infine, verrà a sapere che quella stessa settimana dovrà presenziare alla sua udienza, durante la quale potrebbe perdere la licenza medica.

Rosalie e André tenteranno di rincuorarlo ma, al contempo, il cuoco fornirà a un suo assistente in cucina proprio il nome di Michael come ortopedico, forse mettendo il medico in una posizione legale ancora più scomoda.