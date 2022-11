Dal 14 novembre Terra Amara tornerà ad essere trasmessa da Canale 5. Le anticipazioni sulle prime due puntate della settimana, vedranno Zuleyha mettere alla prova sia Demir che Hunkar e lo farà fingendo di fuggire dalla tenuta. Lo scopo sarà quello di testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei. Novità per Gaffur che, con la moglie Saniye, tornerà alla tenuta per gentile concessione di Hunkar.

Terra amara torna su Canale 5 dal 14 novembre

Dopo circa due mesi di attesa, ecco che Canale 5 riprenderà a trasmettere le nuove puntate di Terra amara. La fortunata soap Tv turca, tornerà nel daytime di Canale a partire dal 14 novembre e occuperà la fascia oraria lasciata libera da Una vita.

Pertanto, l'appuntamento sarà dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10. Il sabato invece, Terra amara inizierà alle 14:30. Ma da dove riprenderanno le trame? Durante il primo episodio della settimana, si vedrà Zuleyha molto delusa da Gulten. La moglie di Demir infatti, scoprirà che la domestica non avrà mai consegnato le sue lettere a Yilmaz quando l'uomo era in carcere e pertanto la ripudierà come amica.

Zuleyha finge di fuggire: puntata Terra amara del 14 novembre

Le anticipazioni dell'episodio in onda lunedì 14 novembre, rivelano inoltre che Zuleyha vorrà testare la fiducia che la sua famiglia nutrirà per lei e deciderà di inscenare una fuga. Nel dettaglio, Altun racconterà a Sermin di voler scappare con il piccolo Adnan a Instanbul.

Zuleyha sarà certa che la donna lo vada a riferire a Demir e così sarà. Nel frattempo, si verrà a sapere che a Instanbul, si dovrà recare Yilmaz per affari. In Terra amara, Demir, avvertito da Sermin delle intenzioni di Zuleyha, si precipiterà all'aeroporto con Hunkar. Arrivato sul luogo, vedrà Yilmaz partire ma non vedrà Zuleyha.

La donna non sarà lì.

Hunkar fa tornare Gaffur e Saniye alla villa: puntata del 15 novembre

Dopo aver visto che Zuleyha non sarà in aeroporto, nell'appuntamento del 15 novembre, Demir scoprirà che la moglie è a casa di Nihal e Cengo. Nel frattempo, Gaffur e la moglie Saniye torneranno alla tenuta. Sarà Hunkar a dar loro il permesso di tornare, ma al momento, Demir non saprà nulla.

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, Hunkar con la sua associazione, organizzerà una cena per raccogliere fondi. Cena a cui si presenterà anche Fekeli. Quando verrà messo all'asta un cuscino ricamato da Zuleyha, Yilmaz, a sorpresa, farà un'offerta molto consistente pur di aggiudicarselo. Dando uno sguardo a ciò che succederà nelle puntate successive, sarà proprio Yilmaz ad aggiudicarsi il cuscino, scatenando la rabbia di Demir. Ci sarà poi un nuovo incontro tra Fekeli e Hunkar.