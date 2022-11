La soap opera turca Terra amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 anche nella settimana da lunedì 5 a sabato 10 dicembre 2022.

Demir Yaman (Murat Ünalmış) appena verrà scagionato avrà una discussione accesa con la madre Hünkar (Vahide Perçin) e ci saranno delle conseguenze: il perfido uomo lascerà la sua tenuta venendo seguito dalla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e dal piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Spoiler Terra amara fino al 10 dicembre: Hunkar non riesce a far scagionare il figlio Demir

Hunkar sbaglierà a credere che Zuleyha si sia rifugiata nella tenuta del suo vecchio amore Fekeli (Kerem Alışık): la protagonista dello sceneggiato in realtà si troverà in ospedale con il piccolo Adnan febbricitante.

Al centro della scena continuerà a esserci la signora Yaman, che andrà a parlare con il nuovo procuratore con l’obiettivo di riuscire a far tornare in libertà il figlio Demir, finito dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere l’assassino di Sait (Alp Özgür Yaşin), ma il magistrato non si farà intimidire dalla darklady.

In seguito Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli ospiteranno Mujgan (Melike İpek Yalova) a cena: l’interesse di Akkaya nei confronti della dottoressa non passerà inosservato e il suo padrino se ne accorgerà.

Yaman si trasferisce in un albergo, pettegolezzi sugli incontri tra Akkaya e Mujgan

Nel frattempo Demir sarà ancora disperato per il fatto di essere ancora in prigione.

Gaffur (Bülent Polat) invece, anche se non nasconderà la propria preoccupazione, accetterà la proposta della padrona Hunkar per amore di Saniye (Selin Yeninci), quindi si farà arrestare al posto di Yaman in cambio di una grossa ricompensa di denaro: la durissima reazione di quest’ultimo non tarderà ad arrivare.

L'uomo si infurierà con la madre, poiché vorrà dimostrare la propria innocenza senza alcun stratagemma.

Fekeli consegnerà alla giustizia il vero colpevole della morte di Sait, facendo scagionare Demir: quest'ultimo quando sarà libero si scaglierà contro la madre Hunkar, per averlo considerato un assassino. In preda alla rabbia l'uomo se ne andrà via dalla tenuta e si trasferirà in un albergo di Adana con Zuleyha, Adnan e la domestica Nimet.

Intanto Akkaya, dopo un discorso di Mujgan, si renderà conto di aver sbagliato con Fekeli chiedendogli scusa. Inoltre Yilmaz si farà perdonare dalla dottoressa dopo aver avuto un atteggiamento violento.

Per concludere a Cukurova inizieranno a circolare dei pettegolezzi sugli incontri tra l’ex di Zuleyha e Mujgan, mentre Demir e Cengaver ironizzeranno sul senso di giustizia del nemico.