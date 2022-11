Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano nuovi colpi di scena a Çukurova. A tal proposito, Zuleyha continuerà a vivere un matrimonio infelice. Demir saboterà la macchina dove viaggeranno sua moglie e Mujgan e, quando Altun verrà a sapere della colpevolezza del consorte, correrà a chiedere aiuto a Yilmaz. Purtroppo, la scelta della ragazza di Istanbul scatenerà la furia di Yaman, che sparerà alla schiena di Akkaya. A quel punto, Hunkar e suo figlio discuteranno sul da farsi e toglieranno Adnan dalle cure di sua madre.

Pertanto, Zuleyha tenterà di togliersi la vita.

Terra Amara, trame: Demir Yaman spara a Yilmaz Akkaya

La guerra fra Demir e Yilmaz non finirà. Nelle recenti puntate di Terra Amara, il signor Yaman aveva dichiarato di non tollerare Akkaya, non soltanto per essere l'ex fidanzato di sua moglie, ma anche perché aveva ottenuto successo come imprenditore ed era diventato più importante di lui a Çukurova. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap turca rivelano che Zuleyha scoprirà che suo marito ha sabotato l'automobile sulla quale viaggiavano lei e la dottoressa Mujgan. Le due donne, pertanto, resteranno coinvolte in un incidente e Altun, verrà a sapere della colpevolezza del consorte. A quel punto, la mamma del piccolo Adnan correrà a informare Akkaya, ma il gesto di Zuleyha farà riemergere i vecchi dissapori fra i due imprenditori e ci sarà un conflitto a fuoco e Yilmaz verrà colpito alla schiena.

Terra Amara, prossime puntate: Yilmaz deve essere operato, Zuleyha perde Adnan

Yilmaz sarà in gravi condizioni e verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente, Akkaya non perderà la vita e riuscirà a salvarsi. Purtroppo, però, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara non preannunciano nulla di buono per Zuleyha.

Dopo quanto successo, Demir inizierà a confabulare con sua mamma sul da farsi. A quel punto, Yaman e Hunkar, visto il gesto avventato di Altun, decideranno, come già accaduto nei precedenti episodi della soap turca, di portare via Adnan e, quindi, Zuleyha sarà disperata.

Terra Amara, prossimi episodi: Gulten aiuta Zuleyha, Altun tenta il suicidio

La conversazione fra Demir e Hunkar, però, non rimarrà privata. Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Gulten riuscirà a sentire le parole degli Yaman e verrà a sapere il luogo in cui verrà portato il piccolo Adnan. Pertanto, la domestica informerà Altun e, insieme, cercheranno di correre per recarsi sul posto. Purtroppo, però, il padre del bambino capirà quello che sta succedendo e porterà suo figlio da un'altra parte. Una volta tornato a casa, Demir informerà Zuleyha di volere fare crescere Adnan in Svizzera e, pertanto, non le avrebbe più consentito di vedere il piccolo. Dopo avere sentito le parole di suo marito, Altun sarà talmente disperata, da tagliarsi le vene e tenterà di togliersi la vita nella cameretta di suo figlio. Hunkar troverà sua nuora sdraiata sul letto, con i polsi insanguinati e chiederà a Gaffur di fare arrivare un medico alla tenuta.