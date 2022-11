Interessanti novità avverranno durante gli episodi di Terra Amara, trasmessi a novembre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Zuleyha Altun cambierà idea sul piano di fuga quando suo marito Demir Yaman finirà in gravissime condizioni in ospedale.

Terra amara: anticipazioni 21-26 novembre

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi da lunedì 21 a sabato 26 novembre su Canale 5 rivelano che Husamettin morirà in prigione prima di svelare il segreto dell'omicidio del signor Adnan. Fekeli, a questo punto, sospetterà che l'uomo abbia testimoniato il falso durante il processo contro di lui.

Difatti, Ali scoprirà che il malcapitato viveva all'interno di una grande casa a Develi, avuta forse in cambio del suo silenzio. Inoltre, l'anziano impresario cercherà di convincere il figlioccio a non cedere alle provocazioni del rivale. Fekeli, infatti, dirà a Yilmaz di fingere di non essere stato colpito dalla distruzione di un carico ingente di cotone. Un atteggiamento, che manderà su tutte le furie Demir. Proprio quest'ultimo avrà intenzione di allontanare il suo rivale da Cukurova e chiederà a sua madre di non incontrare più Fekeli.

Demir rimane coinvolto in un incidente, Zuleyha cambia idea sulla fuga

Nelle puntate 21-26 novembre di Terra Amara, Demir apparirà intenzionato ad uccidere Ali Riza Citci mentre Zuleyha apparirà gelosa di Yilmaz durante un pranzo dagli Yaman con ospite Mujgan.

A tal proposito, la ragazza consegnerà a Sabahattin una missiva per il suo ex fidanzato, dove lo informa che Adnan è in realtà suo figlio ed i veri motivi che l'hanno spinta a sposare Demir. Dall'altra parte, quest'ultimo verrà ricoverato in fin di vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Zuleyha, a questo punto, sarà vinta dai rimorsi di coscienza nei suoi confronti, tanto da cambiare idea sulla sua fuga.

Altun non consegna la lettera a Yilmaz

Fekeli, intanto, stringerà un accordo con un importante impresario per non fare brutta figura con un noto socio di Yilmaz. In ospedale, l'operazione chirurgica di Demir avrà esito positivo. Zuleyha Altun, invece, riprenderà la lettera che aveva dato a Sabahattin da consegnare a Yilmaz. Fekeli consiglierà al suo figlioccio di capire se il suo cuore è davvero libero prima di interessarsi a Mujgan, la nuova pediatra di Adana.

Gaffur, invece, si recherà a Maras sulle tracce di Ali Riza Citci. Qui, il capomastro noterà Sait uscire dal negozio del testimone. Intanto, Cukurova verrà a conoscenza della rissa tra Yilmaz e Cengaver. Pertanto, Akkaya porterà Mujgan a pranzo per farsi perdonare il suo comportamento, dove incontreranno Zuleyha insieme a Nihal. Sarà in questo frangente che il protagonista ammetterà di avere una storia con la dottoressa Hekimoglu.