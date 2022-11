Arrivano le anticipazioni della soap opera Terra amara riguardanti gli episodi in onda su Canale 5 lunedì 21 e martedì 22 novembre 2022.

Al centro delle vicende vi sarà la nuova arrivata Muijgan, la quale avrà già conquistato tutti, soprattutto Yilmaz. Zuleyha non riuscirà a nascondere la sua gelosia. Inoltre, in questi primi episodi della settimana, Demir vorrà tenere lontana Hunkar da Fekeli.

Fekeli crede che Husamettin abbia testimoniato il falso: spoiler Terra amara

Terra Amara torna in onda lunedì 21 novembre a partire dalle ore 14:10 su Canale 5.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Hunkar sarà andata a casa di Husamettin, uno dei testimoni del processo per la morte di Adnan, avvenuta vent'anni prima. L'uomo, in punto di morte, aveva chiesto di poter parlare con la signora Yaman, ma non avrà fatto in tempo a dirle ciò che voleva.

A questo punto Hunkar inizierà davvero a dubitare che la morte del marito non sia avvenuta come aveva sempre creduto. Comincerà a pensare che forse Fekeli avesse ragione. Proprio il vecchio boss scoprirà che Husamettin, dopo la testimonianza, andò a vivere in una bella casa e sospetterà che la dimora gli sia stata donata per aver testimoniato il falso.

Mentre Fekeli cercherà di vederci chiaro, Demir vorrà sbarazzarsi una volta per tutte di Yilmaz.

Chiederà inoltre alla madre di stare lontana da Fekeli. Sarà chiaro ai telespettatori che Demir starà cercando di evitare che la madre scopra la verità sull'assassinio di Adnan.

Terra amara: Zuleyha è gelosa di Mujigan e scrive una lettera a Yilmaz

Nell'episodio che andrà in onda martedì 22 novembre, Yaman incaricherà Sait di rintracciare un certo Ali Riza Citci, che sarà l'ultimo testimone ancora in vita del processo.

Sarà uno dei testimoni che, con la sua falsa testimonianza, avrà fatto condannare Fekeli.

Le sorprese in Terra amara non saranno finite. Scorrendo le anticipazioni si viene infatti a sapere che Zuleyha si mostrerà gelosa della dottoressa Mujigan. Lo si vedrà in occasione di un pranzo a casa Yaman. La dottoressa sarà stata invitata da Demir e Zuleyha non potrà fare a meno di ripensare al giorno in cui ha visto la giovane dottoressa parlare con Yilmaz.

Altun non sembrerà ancora rassegnata al fatto che il suo amato possa averla dimenticata e deciderà di giocarsi il tutto per tutto. Scriverà una lettera a Yilmaz, nella quale gli confesserà che è lui il vero padre di Adnan.