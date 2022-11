Le avventure della serie televisiva turca Terra Amara, continuano a essere abbastanza movimentate. Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) dopo aver tentato di mettere fine alla sua esistenza a causa del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) dando segni di evidente pazzia, verrà portata in un istituto psichiatrico su scelta della suocera Hünkar Yaman (Vahide Perçin).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir separa Adnan dalla madre Zuleyha

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la protagonista Zuleyha non perderà tempo per attaccare duramente il marito Demir dopo aver appreso che è stato lui a manomettere i freni della vettura di Yilmaz (Uğur Güneş), con cui lei e Mujgan (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente.

A questo punto la fanciulla non appena lascerà la tenuta portando con sé il figlio Adnan, si rivolgerà all’ex fidanzato Yilmaz, finendo per peggiorare la situazione: il malvagio Demir darà avvio a uno scontro a fuoco ferendo gravemente il rivale in amore alla schiena. Per fortuna Akkaya sfuggirà alla morte, dopo essere stato operato d’urgenza dalla fidanzata Mujgan e dal dottor Sabahattin (Turgay Aydın).

Successivamente Demir darà una bruttissima punizione alla moglie separandola dal figlio ancora una volta, visto che dopo averlo portato in un posto segreto minaccerà addirittura di trasferirlo in Svizzera.

Hunkar fa ricoverare Zuleyha in una struttura sanitaria, Demir si trova in carcere

Zuleyha del tutto disperata tenterà il suicidio e finirà in manicomio [VIDEO].

Anche la fanciulla come il suo ex riuscirà a sopravvivere e a prestarle soccorso sarà Hunkar. Quest’ultima non appena troverà incosciente la nuora si servirà dell’aiuto di un medico, che su suo ordine non dovrà fare venire alla luce il terribile accaduto. A questo punto il dottore metterà in guardia la signora Yaman, dicendole che Zuleyha potrebbe commettere un’altra follia a causa del suo squilibrio mentale: per tale motivo l’unica soluzione per evitare ciò, sarà quella di ricoverare la madre di Adnan in un istituto psichiatrico.

Hunkar dopo non aver nascosto la sua titubanza, accetterà di far internare Zuleyha nell’ospedale in questione, però all’insaputa di tutti i domestici, e del suo capomastro Gaffur (Bülent Polat). Il piano della darklady andrà a buon fine, dato che Altun del tutto priva di sensi verrà portata nella struttura sanitaria, e quando riaprirà gli occhi dirà alla suocera di riportarla a casa.

Purtroppo Zuleyha verrà narcotizzata per essere sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, mentre suo marito Demir si troverà nuovamente dietro le sbarre del carcere per essere stato coinvolto nella sparatoria in cui il suo nemico Yilmaz ha rischiato di morire.