Prosegue l’appuntamento con le vicende della soap opera di origini turche Terra amara, tornata su Canale 5 dal lunedì al sabato dopo aver subito una brusca interruzione a settembre. Nel corso dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 6 dicembre 2022, nella consueta fascia pomeridiana prima del dating show Uomini e Donne, al centro della scena ci saranno soprattutto Hunkar Yaman (Vahide Perçin) e Gaffur Taşkın (Bülent Polat). La dark lady sarà stufa di vedere Demir Yaman (Murat Ünalmış) in carcere, quest'ultimo è stato arrestato dopo che Sait è stato trovato senza vita.

Per farlo tornare in libertà nel minor tempo possibile inviterà il capomastro a prendersi la colpa al posto di suo figlio. Dopo aver trascorso al massimo due anni in prigione, e grazie al suo terribile sacrificio, Gaffur potrà realizzare finalmente il sogno di diventare ricco,

Anticipazioni Terra amara, del 6 dicembre: Hunkar si rivolge all’avvocato Hayati per far scagionare Demir

Nella settantacinquesima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere martedì 6 dicembre, Hunkar sarà sempre più decisa a fare la qualsiasi cosa per far tornare suo figlio Demir in libertà. Quest’ultimo si troverà ancora dietro le sbarre con l’accusa di essere il principale sospettato dell’omicidio di Sait, lo scagnozzo dei suoi nemici Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

La signora Yaman si recherà dal nuovo procuratore con l’intento di far scarcerare Demir, ma purtroppo il suo piano non andrà a buon fine.

A questo punto la dark lady non avrà altra scelta oltre a quella di escogitare uno dei suoi stratagemmi, servendosi della complicità dell’avvocato Hayati.

Gaffur deve farsi arrestare al posto di Yaman in cambio di un terreno molto ambito

Hunkar farà una proposta del tutto spiazzante al suo capomastro Gaffur (Bülent Polat), assicurandogli che qualora dovesse accettare di presentarsi al comando di polizia per favorire la scarcerazione di suo figlio Demir, lui e la sua amata moglie Saniye (Selin Yeninci) riceveranno un terreno molto ambito a Karacali e una grossa somma di denaro.

Il fratello della domestica Gulten (Selin Genç) dovrà costituirsi alle forze dell’ordine, fingendo di essere colui che ha messo fine all’esistenza di Sait. Non rimane che attendere per sapere quale decisione prenderà il capomastro dopo essersi mostrato titubante e soprattutto se il suo padrone Demir approverà la mossa strategica pensata dalla madre in suo soccorso.