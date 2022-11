In Terra Amara, la morte del tirapiedi Sait porterà Demir Yaman in carcere con l'accusa di omicidio. Tutto sembrerà essere contro di lui ma, inaspettatamente, sarà Fekeli a scoprire che il vero assassino è un parente di Sait. Il padrino di Fekeli, senza volerlo, sarà l'artefice della scarcerazione di Demir, prosciolto da ogni accusa proprio grazie al suo acerrimo nemico.

Demir in carcere per l'omicidio di Sait

L'omicidio di Sait sarà uno dei temi dominanti delle prossime puntate di Terra amara. L'uomo verrà ucciso con tre colpi di pistola e l'unico sospettato del suo omicidio sarà Demir Yaman, che verrà quindi arrestato.

Anche Fekeli sarà convinto della sua colpevolezza, mentre Hunkar cercherà di dimostrare l'innocenza del figlio. L'avvocato di Demir, non riuscirà a trovare nessun cavillo legale per farlo scarcerare e Hunkar penserà bene di chiedere a Gaffur di addossarsi la colpa dell'omicidio di Sait, dietro lauto compenso. Demir, però, non vorrà usare questo stratagemma e vorrà dimostrare la sua innocenza. Sarà quindi chiaro che, questa volta, Yaman è estraneo ai fatti. Verrà quindi da chiedersi chi sia stato ad uccidere Sait.

Fekeli scopre il vero assassino di Sait: spoiler Terra amara

Nel corso dei nuovi episodi di Terra amara, Cetin, durante una giornata di lavoro in fabbrica, sentirà due uomini parlare dell'omicidio di Sait.

Uno dei due, dirà di aver visto un cugino di Sait con indosso l'orologio del defunto. Orologio di cui il tirapiedi non si separava mai. Queste parole metteranno in allarme Cetin, il quale andrà a riferire tutto a Fekeli. Il vecchio boss riuscirà a rintracciare questo cugino e lo metterà con le spalle al muro. L'uomo confesserà di essere stato lui ad uccidere Sait per alcuni debiti che aveva con lui.

A questo punto, sarà chiaro a tutti che Demir è in carcere da innocente. Il vero assassino è un altro.

Fekeli fa scarcerare Demir, Yilmaz furioso: anticipazioni Terra amara

Nel corso delle prossime settimane di Terra amara, si vedrà Yilmaz venire a conoscenza di quanto scoperto da Fekeli. Akkaya accarezzerà l'idea di lasciare Demir in carcere, nonostante sia innocente.

Vorrà lasciarlo dietro le sbarre per tutti i crimini di cui si sarà macchiato in passato. Fekeli, però, non sarà d'accordo con il figlioccio. Consegnerà quindi il parente di Sait alla polizia, dando la possibilità a Demir Yaman di tornare in libertà. Questa decisione manderà su tutte le furie Yilmaz, mentre Fekeli si sentirà con la coscienza a posto. Spiegherà al figlioccio di aver agito così perché non si sarebbe sentito tranquillo sapendo che un innocente era in carcere. Non riuscirà quindi a fare ciò che hanno fatto a lui riguardo all'omicidio di Adnan senior.