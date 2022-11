Terra Amara torna su Canale 5 il 14 novembre 2022, prendendo il testimone di Una Vita. Arrivano le nuove anticipazioni degli episodi in prima visione assoluta, che non mancheranno di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Il piccolo Adnan avrà la febbre alta e i suoi genitori, molto preoccupati, si precipiteranno in ospedale. Nel frattempo Demir cercherà di impedire il divorzio tra Sabahattin e Sermin, arrivando a un vile ricatto che metterà nei guai la giovane Betul. Attenzione anche a Hunkar che, finalmente, sarà sul punto di scoprire la verità sul decesso di suo marito, dopo essere stata chiamata al capezzale di un uomo che ha custodito sino a ora il segreto.

Terra Amara, anticipazioni 14-18 novembre: Demir e Zuleyha portano Adnan in ospedale

I guai non sono finiti per la sfortunata Zulehya, che non riuscirà a scappare con Adnan. Parlando poi con Demir, non nasconderà il fatto che Sermin non le piaccia e che non si fidi di lei, smascherandola di fatto. Mentre la conversazione entrerà nel vivo, i due si accorgeranno che Adnan non sta affatto bene e che la febbre si sta alzando in maniera repentina. Preoccupati per le sue precarie condizioni di salute, non perderanno tempo e porteranno il bambino in ospedale, temendo per la sua sorte.

Terra Amara, le nuove puntate dal 14 al 18 novembre: Demir ricatta Sebahattin

Nel frattempo, come raccontano le trame di Terra Amara, Hunkar pregherà Fekeli di allontanarsi con Yilmaz dalla città, così da non mettersi nei guai per la dipartita di Adnan senior.

Nonostante le sue suppliche, Fekeli deciderà di non partire. Demir, saputo quanto accaduto, si infurierà con Hunkar. Gli spoiler svelano che Demir non avrà pietà nei confronti della povera Betul, che sta studiando a Parigi grazie al suo aiuto economico. Poiché Sabahattin e Sermin saranno ancora intenzionati a chiedere il divorzio, Demir li punirà lasciando al verde la loro amata figlia, promettente studentessa.

Terra Amara, trame 14-18 novembre 2022: Hunkar sta per scoprire chi ha tolto la vita a suo marito

Continuando con le anticipazioni di Terra Amara dal 14 al 18 novembre, Demir incaricherà Gaffur di ritrovare i cavalli misteriosamente spariti. In realtà si tratta proprio di un piano di Gaffur che, in questo modo, ha potuto riavere ciò che aveva perso.

Intanto per Hunkar sta per arrivare il momento dell'agognata verità sulla dipartita del marito. La donna verrà accompagnata al capezzale di Husamettin. L'uomo sa come si sono svolti i fatti e, prima di chiudere gli occhi per sempre, vorrà liberarsi la coscienza. Purtroppo riuscirà solo a dure due parole: ''Quella notte''. Così la povera Hunkar tornerà a casa senza essere giunta alla verità e con la consapevolezza di non poter assicurare alla giustizia il vero colpevole.