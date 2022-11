Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara, trasmesse dal 28 novembre al 3 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano Demir Yaman verrà arrestato, ritenuto colpevole della morte di Sait. Sermin, invece, sarà alla ricerca di soldi per risolvere la sua grave crisi economica.

Terra amara, anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre: Sermin in crisi economica

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate previste da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre su Canale 5, rivelano che Sait scoprirà che Demir ha chiesto a Musa di rovinare le piante di arance di Yilmaz.

L'uomo, a questo punto, informerà della cosa Yilmaz, che si recherà nei suoi appezzamenti per mettere in fuga i tirapiedi di Yaman. Quest'ultimo, intanto, scoprirà che Sait è una talpa.

Sermin rinuncerà all'offerta di suo cugino di acquistare la sua dimora, in quanto ritenuta non soddisfacente. Yilmaz scoprirà da Sabahattin che sua moglie è in crisi economica, tanto da farle una cospicua proposta d'acquisto per la sua casa, molto più alta rispetto a quella del suo rivale. Gaffur, invece, continuerà a cercare Ali Riza Citci, ma l'impresa si rivelerà più difficile del previsto.

Sait ritrovato privo di vita

Nelle puntate 28 novembre - 3 dicembre di Terra Amara, Zuleyha chiederà alla suocera di cacciare Gulten dal ranch, in quanto non riuscirà più a sopportare le sue provocazioni.

Sait, invece, verrà ritrovato privo di vita. Fekeli, a questo punto, deciderà di recarsi a casa di Demir per avere un teso faccia a faccia, ma accadrà un imprevisto. Il giovane Yaman verrà portato in prigione e interrogato come indagato per l'omicidio di Sait. Un arresto che sconvolgerà sua madre, la quale tuttavia dimostrerà di non arrendersi.

Anzi cercherà un modo per farlo tornare in libertà. La matriarca inizierà a compiere alcune indagini per capire se suo figlio è davvero innocente, che la porteranno a scoprire un'altra verità celata da troppo tempo.

L'arresto di Demir fa il giro di tutta Cukurova

L'arresto di Demir farà il giro di tutta Cukurova, tanto che gli Yaman saranno costretti a cercare una soluzione per mettere a tacere le voci.

Una situazione che porterà Yilmaz a ricordarsi della sua detenzione che ha condiviso con Fekeli.

Gaffur, invece, cercherà di ottenere un posto di maggiore prestigioso all'interno della tenuta, beneficiando dell'assenza di Demir. Zuleyha, invece, si recherà a parlare col dottor Sabahattin, ma la sua imprvvisa sparizione la porterà a vedere qualcosa che la turberà nel profondo.