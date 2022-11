La soap opera Terra Amara prosegue con la propria programmazione tv anche a dicembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato turco segnalano che il figlio di Hunkar finirà nuovamente dietro le sbarre per aver sparato a Yilmaz Akkaya, il quale intanto deciderà di lasciare Cukurova per riprendersi Mujgan Hekimoglu.

Terra amara, anticipazioni: Demir ferisce Yilmaz per riprendersi Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate in programma a dicembre in televisione annunciano nuovi guai giudiziari per Demir.

Tutto inizierà quando Zuleyha avrà la certezza che suo marito ha sabotato i freni della macchina su cui viaggiava insieme a Mujgan, causando un gravissimo incidente.

La giovane si sentirà così tradita e deciderà di fuggire alla tenuta di Yilmaz. Qui Altun sarà raggiunta da Demir che in preda alla collera non esiterà a ferire il suo rivale alle spalle. Akkaya Yilmaz sarà salvato dall'intervento provvidenziale di Mujgan e dal dottor Sabahattin. Una volta a casa Demir punirà la moglie per l'affronto subito, portandole via suo figlio e spingendola a togliersi la vita.

Dall'altra parte, Fekeli informerà Hunkar che Yilmaz è ancora indeciso se sporgere denuncia o meno contro suo figlio, una volta guarito dalla ferita.

Il figlio di Hunkar viene rinchiuso in galera

Nelle puntate di dicembre di Terra amara, Demir verrà portato dagli uomini della guardia civile presso il commissariato di Cukurova.

Gli inquirenti, infatti, vorranno delle spiegazioni sul conflitto avvenuto tra lui e Yilmaz in occasione della festa di fidanzamento di quest'ultimo con la pediatra dell'ospedale locale.

A tal proposito, gli investigatori interrogheranno tutti gli ospiti dell'evento, decidendo di non rimettere in libertà Demir fin quando non avranno ascoltato la versione sia di Yilmaz che di Fekeli.

A questo punto il figlio di Hunkar verrà rinchiuso in galera visto che Ali e il suo figlioccio sembreranno essere scomparsi nel nulla.

Fekeli e il figlioccio si mettono sulle tracce di Mujgan

Ben presto Mujgan deciderà di lasciare il promesso sposo dopo aver sentito che pronunciava - più volte - nel sonno il nome di Zuleyha. Non contenta, la pediatra abbandonerà in tutta fretta Cukurova per dimenticarsi di lui.

Akkaya si metterà a bordo della sua auto per cercarla, nonostante non sia ancora in perfetta forma: Fekeli deciderà di accompagnare il figlioccio nel viaggio fuori Adana, tanto che Demir sarà costretto ad attendere il loro ritorno prima di riottenere la libertà, sebbene qualcuno di inaspettato correrà in suo aiuto.