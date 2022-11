Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra amara trasmesse a dicembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Zuleyha Altun deciderà di compiere un gesto inconsulto, incapace di continuare a subire i soprusi di suo marito Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha chiede aiuto a Yilmaz, Demir furioso

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a dicembre in televisione rivelano che Zuleyha apparirà inconsolabile dopo l'ennesima punizione inferta dal marito.

Tutto inizierà quando la protagonista apprenderà che è stato Demir a causare il suo grave incidente d'auto dopo aver manomesso il sistema frenante.

Altun sarà talmente sconvolta da chiedere aiuto a Yilmaz, innescando così la furia omicida del marito. Difatti, il ricco imprenditore ferirà Akkaya alle spalle dopo essersi precipitato alla tenuta di Fekeli. Sabahattin e Mujgan a questo punto, sottoporranno l'ex meccanico a un'operazione in loco per salvargli la vita.

Dall'altra parte, Zuleyha dovrà subire le ire funeste di Yaman e di sua suocera dopo aver fatto ritorno a casa. L'uomo deciderà d'isolarla sempre più, arrivando a portarle via suo figlio. Per questo motivo, Gulten deciderà di aiutare Altun in nome della loro amicizia.

Altun compie un gesto estremo stufa dei soprusi del marito

Nelle puntate di dicembre di Terra amara, Gulten spierà una conversazione tra Demir e Hunkar, tanto da scoprire dove hanno nascosto il piccolo Adnan.

La domestica, a questo punto, non esiterà a raccontare tutto a Zuleyha per poi correre insieme sul posto indicato. Ma ecco, che Yaman rintraccerà le mosse delle due donne, tanto da far sparire il bambino prima del loro arrivo. A tal proposito, il gesto farà arrabbiare ancora di più il ricco imprenditore che deciderà di smantellare la camerina di Adnan, avvisando la moglie che non lo rivedrà mai più visto che ha intenzione di farlo vivere in Svizzera.

Neanche a dirlo, Altun sprofonderà nella disperazione più totale e per questo compirà un gesto estremo, stufa dei soprusi del marito. La donna, infatti, si chiuderà nella camera di suo figlio per poi tagliarsi le vene con l'intenzione di uccidersi.

Hunkar trova la nuora in condizioni disperate

Fortunatamente Hunkar ritroverà la nuora qualche ora dopo in condizioni disperate.

Per questo motivo, la matriarca ordinerà a Gaffur di cercare un medico per tentare di salvarle la vita, mantenendo il massimo riservo sulla delicata faccenda. Tuttavia, Yaman sarà all'oscuro che Zuleyha aveva chiesto a Gulten di dare ad Yilmaz una missiva dove gli confidava che Adnan era suo figlio. Akkaya scoprirà finalmente la verità? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.