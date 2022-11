Si vivranno drammatici momenti durante le nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca segnalano che Hunkar Yaman (Vahide Perçin) prenderà un'importante decisione in merito alla nuora Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), dopo averla salvata da un tentativo di suicidio.

Terra amara, anticipazioni: Altun prova a togliersi la vita

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate in onda a breve su Canale 5, annunciano brutte notizie per Zuleyha.

Tutto inizierà quando la protagonista scoprirà Demir ha manomesso l'auto di Yilmaz, quella su cui viaggiavano lei e Mujgan.

Altun, sconvolta, correrà in cerca d'aiuto dal suo ex fidanzato, innescando così una scia di violenza senza precedenti. Demir sparerà alla schiena del rivale durante un conflitto a fuoco. Fortunatamente si salverà grazie a una delicata operazione eseguita da Mujgan (Melike İpek Yalova) e Sabahattin.

Una volta a casa, Demir minaccerà sua moglie di portarle via il bambino e in seguito di trasferirlo in Svizzera, in modo tale che non possa più vederlo. Una situazione che la destabilizzerà, visto che Zuleyha tenterà di togliersi la vita.

Hunkar trova Zuleyha prima che sia troppo tardi

Nelle puntate turche di Terra amara, Hunkar troverà la nuora prima che commetta un gesto inconsulto. La matriarca, a questo punto, chiamerà in soccorso un medico, che pagherà purché mantenga il segreto su quanto appena visto.

Il dottore dirà alla signora Yaman che Altun potrebbe ritentare un gesto estremo a causa della sua fragilità mentale, per questo motivo le consiglierà di farla ricoverare in un sanatorio per riprendersi.

Inizialmente Hunkar apparirà riluttante alla decisione di far ricoverare la nuora, ma poi darà ascolto al consiglio del medico.

Per questo motivo la donna si accingerà a internare la povera Zuleyha in una struttura psichiatrica.

La matriarca trasferisce la nuora in sanatorio all'oscuro di tutti

La matriarca farà in modo che la nuora venga trasferita in sanatorio ancora incosciente e all'oscuro di tutti i dipendenti della tenuta. Una volta ripresi i sensi, Zuleyha supplicherà la suocera di riportarla a casa e di non lasciarla in mezzo ai malati di mente.

Altunverrà sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio dopo le sue rimostranze. Purtroppo la donna non potrà contare nemmeno sull'amore di Demir, in carcere per chiarire la sua posizione a riguardo la sparatoria in cui era rimasto ferito gravemente Yilmaz.