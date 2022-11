L'episodio di Terra Amara in onda mercoledì 30 novembre 2022, vedrà Yilmaz mettere a segno un nuovo duro colpo ai danni del rivale Demir. Akkaya infatti acquisterà la casa di Sermin e lo farà pagandola il doppio di quanto offerto da Yaman. Intanto Zuleyha si scontrerà con Gulten, arrivando a farla cacciare dalla tenuta con il benestare di Hunkar.

Terra amara, puntata del 30 novembre: Zuleyha fa licenziare Gulten

Terra amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. La soap tv turca, in onda in Italia dal luglio 2022, viene seguita giornalmente da una media di circa 2 milioni di telespettatori.

Merito delle trame sempre più avvincenti. Come ad esempio, quella che andrà in onda nel pomeriggio del 30 novembre. In questo nuovo appuntamento, Gulten e Zuleyha avranno un duro scontro. Altun le rinfaccerà di nuovo le lettere mai consegnate a Yilmaz quando lui era in carcere. La domestica non se ne starà zitta e minaccerà Zuleyha di rivelare i suoi segreti. Zuleyha a questo punto, andrà da Hunkar, chiedendole di licenziare Gulten. Dirà alla suocera che la domestica le parla di Yilmaz. HunKar acconsentirà alla richiesta della nuora e quindi, Gulten verrà cacciata dalla villa.

Sermin accetta l'offerta di Yilmaz e gli vende la sua casa

In attesa di scoprire che fine farà Gulten, in Terra Amara Sermin incontrerà Yilmaz.

Il figlioccio di Fekeli verrà a sapere delle difficoltà economiche della donna e gli farà un'offerta per acquistare la sua casa. Yilmaz le offrirà il doppio del denaro che le aveva offerto Demir. Pertanto, la donna accetterà e venderà la villa ad Akkaya, senza dire nulla al cugino. Con questa mossa, Yilmaz entrerà in possesso di un pezzo della tenuta del suo rivale.

Sempre nel corso di questo appuntamento, si vedrà Yilmaz al fianco di Fekeli in un momento del tutto particolare e intimo. Fekeli infatti, piangerà sulla tomba della moglie e dei figli, proprio con Akkaya al suo fianco.

Yilmaz mette a segno un altro successo: anticipazioni Terra amara

Scorrendo le anticipazioni del 30 novembre, si viene a sapere che Yilmaz metterà a segno un altro colpo.

Oltre ad aver acquistato la villa di Sermin, il figlioccio di Fekeli inaugurerà la filanda piu grande della Turchia. Il giovane è in società con un grande imprenditore e inviterà Demir e la famiglia Yaman alla cerimonia di posa della prima pietra e alla cena che ne seguirà. Una cena inaugurale in cui ci saranno sguardi di gelosia reciproca tra Yilmaz e Zuleyha.

In Terra amara i colpi di scena non saranno certo finiti qui. Dando uno sguardo alle trame successive per Demir le cose si metteranno male, soprattutto quando verrà ritrovato il corpo senza vita di Sait. Proprio Yaman sembrerà essere l'indiziato numero uno del delitto. Per tutti i dettagli, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.