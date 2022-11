Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir farà una cosa abbastanza eclatante: riconoscerà davanti a tutta Çukurova che Yilmaz è il padre biologico di Adnan e lo farà convocando una conferenza stampa. Deciderà di affrontare questo passo per fermare le voci che circolano in giro circa la vera paternità del piccolo, ma soprattutto per tirare l'ennesima frecciatina a Yilmaz. Dopo l'ennesima provocazione, quest'ultimo farà un gesto azzardato, visto che prenderà dalla villa il piccolo Adnan senza chiedere il permesso a Züleyha.

Il gesto di Demir

Dopo un incontro tra la famiglia Yaman, e Yilmaz e Fekeli, Demir organizzerà una conferenza stampa per chiarire il gossip, che gira per tutta Çukurova, riguardante la vera paternità del piccolo Adnan. Davanti alla stampa e ai cittadini del paese, Demir dirà tutta la verità: Yilmaz è il padre biologico di Adnan.

Demir racconterà nei dettagli tutta la storia, partendo dal fatto che Züleyha e Yilmaz sono arrivati a Çukurova fingendosi fratello e sorella. Non sapendo la verità dei fatti, Demir si è innamorato di Züleyha. Yilmaz poi è finito in prigione, lui si è sposato con Züleyha ed è nato Adnan, che porta un nome importante per la famiglia Yaman (è il nome del padre di Demir, ndr).

Le bugie di Demir

Alla conferenza stampa parteciperanno non solo Züleyha e Hünkar, ma anche Yilmaz, che avrà modo di sentire Demir pronunciare queste parole: "L'unica cosa certa è che Adnan è mio figlio. Yilmaz è il padre biologico, ma io sono il vero padre".

Dalla folla si alzerà una voce, che sarà quella di Yilmaz, che urlerà a Demir di aver obbligato Züleyha a sposarlo con la forza.

Demir, però, si difenderà, precisando che se avesse saputo che Züleyha era una donna già impegnata, non si sarebbe mai messo in mezzo.

Züleyha senza parole, Yilmaz minaccia Demir

Züleyha non crederà alle sue orecchie, visto che Demir sta solo raccontando quello che vuole che la gente sappia, non la verità.

Ovviamente questa cosa a Yilmaz non starà bene, anzi minaccerà Demir di portargli via il bambino e manterrà la promessa data.

Yilmaz scappa con Adnan

Mentre la stampa si troverà ancora a villa Yaman, Yilmaz ne approfitterà per entrare in casa attraverso la cucina e prenderà in braccio il piccolo Adnan, senza farsi vedere da nessuno. Il suo intento non sarà quello di rapirlo, ma di trascorrere solamente un po' di tempo da solo con lui.

Yilmaz, però, verrà colto sul fatto da Saniye, che lo vedrà uscire dalla villa con in braccio il bambino, ma non farà nulla per fermarlo: in fondo è il padre. Come reagirà Züleyha quando scoprirà che Yilmaz le ha portato via il bambino senza chiederle alcun tipo di permesso?