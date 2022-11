Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, in programma lunedì 28 e martedì 29 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Demir smaschererà Sait, mentre Yilmaz Akkaya vuole comprare la casa di Sermin Yaman.

Terra amara, anticipazioni lunedì 28 novembre: Sait informa Yilmaz che Demir vuole distruggere il suo aranceto

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata trasmessa lunedì 28 novembre, annunciano che Demir Yaman organizzerà un diabolico piano per danneggiare Yilmaz dopo la distruzione di un raccolto di cotone.

In particolare il figlio di Hunkar ordinerà a Sait di fare un lavoro per lui. Il ricco imprenditore, infatti, pretenderà che il suo scagnozzo si rechi nell'aranceto di Yilmaz per danneggiare tutte le piante di arancio. Per questo motivo, Sait si recherà alla ricerca di Akkaya per metterlo sull'avviso. Il protagonista sarà molto arrabbiato e si precipiterà nei campi con l'intenzione di cacciare i malviventi assoldati da Demir. In questa maniera, il giovane Yaman scoprirà che il suo scagnozzo sta facendo il doppio gioco.

Akkaya fa una proposta d'acquisto per la casa di Sermin: puntata 29 novembre

Nella puntata di Terra amara, trasmessa martedì 29 novembre su Canale 5, Sermin cercherà un modo per uscire dai problemi finanziari che l'hanno colpita nell'ultimo periodo.

Per questo motivo la donna deciderà di vendere la sua tenuta per racimolare la somma necessaria per saldare i suoi debiti. Demir, a questo punto, offrirà una somma di denaro che non soddisferà la sua cugina, che rifiuterà seccamente l'offerta.

Nel frattempo la compravendita arriverà alle orecchie di Yilmaz. Proprio quest'ultimo chiederà di incontrare Sabahattin.

In questa circostanza, il protagonista apprenderà che Sermin è in gravi condizioni economiche. Per questo motivo Akkaya deciderà di farle una controproposta. Difatti l'ex meccanico si proporrà di rilevare la sua casa, offrendole il doppio del prezzo offerto dal suo rivale.

Infine Gaffur si recherà fuori Cukurova alla ricerca di Ali Riza Citci, per eseguire una richiesta di Hunkar.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di sabato 26 novembre, Yilmaz inviterà Mujgan a mangiare fuori. Zuleyha, a questo punto, si dimostrerà gelosa della pediatra quando la vedrà per mano all'ex amato.

Sabahattin, invece, rinuncerà alla sua richiesta di divorzio, in quanto teme che Demir possa mettere in pausa i pagamenti della rata universitaria di sua figlia Betul.