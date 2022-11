Non mancheranno colpi di scena nella 2^ stagione della soap Terra Amara in onda nei prossimi mesi di programmazione italiana. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha finirà in ospedale per avvelenamento e rischierà di essere uccisa dalla zia di Mujgan, mentre intanto Hunkar scoprirà un terribile segreto che nasconde Behice

Zuleyha finisce in ospedale avvelenata da una pentola di rame

Un giorno che Zuleyha starà mangiando insieme alle detenute della cella in cui è rinchiusa per aver sparato tre colpi d'arma da fuoco al marito, la ragazza si sentirà male e comincerà a vomitare e ad avere la febbre alta.

Sarà così che la gendarmeria la trasporterà in ospedale dove il primario Sabahattin e la sua equipe si prenderanno cura di lei. Inizialmente si penserà che la mamma di Adnan sia stata avvelenata, tanto che Yilmaz si dirà convinto che ad aver tentato di uccidere la sua ex fidanzata sia stato proprio Demir. In un secondo momento, però, si scoprirà che tutte le detenute della cella in cui viveva Zuleyha stanno male e a intossicarle altro non è stato che una pentola di rame in cui era stato cucinato il loro pasto.

Behice tenta di uccidere Zuleyha con una siringa, ma lei la vede

Intanto che Zuleyha dovrà trascorrere dei giorni in ospedale per riprendersi del tutto dall'intossicazione, Mujgan rivelerà alla zia di aver sperato che l'ex fidanzata del marito morisse e per questo motivo ammetterà di sentirsi una brutta persona, dato che il suo lavoro è quello di salvare le persone e non lasciare che muoiano.

Scossa dall'affermazione di Mujgan, allora, Behice penserà di intrufolarsi in ospedale ed esaudire il desiderio della nipote. Sarà così che la donna si travestirà da infermiera, sparerà dei piccoli petardi per distrarre la gendarmeria di guardia fuori la porta della camera di Zuleyha ed entrerà nella stanza della ragazza.

Lì, prenderà una siringa e tenterà di infilarle lago nel braccio.

La nuora di Hunkar, però, si renderà conto di una presenza vicino al suo letto, aprirà gli occhi e si ritroverà davanti proprio la zia di Mujgan. Behice, spaventata, proverà a portare a termine il suo piano ma, capendo di non avere abbastanza tempo, fuggirà via e tornerà a casa. Nel frattempo infermieri e medici, allarmati dalle urla di Zuleyha, correranno da lei, ma quando la ragazza racconterà cosa le è successo, tutti penseranno che i tranquillanti che le hanno somministrato le hanno provocato un'allucinazione.

Hunkar scopre il segreto che nasconde Behice

L'unica a credere alle parole di Zuleyha sarà Hunkar, la quale sarà sempre pià convinta che la zia di Mujgan non sia la persona che vuole far credere. A tal proposito la matrona incontrerà il detective privato che ha assunto per scoprire qualcosa sul vissuto di Behice e dovrà fare i conti con una triste verità: Behice è una donna pericolosa e in passato ha ucciso entrambi i suoi due ex mariti.