Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le prime puntate della terza stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha tenterà di suicidarsi gettandosi nel vuoto dopo aver rivelato a Yilmaz che Adnan è suo figlio, mentre il figlioccio di Fekeli si dirà pronto a farsi giustizia.

Zuleyha promette di vendicarsi contro Mujgan

Quando scoprirà che Zuleyha è sopravvissuta al colpo al petto che le ha inflitto durante la loro colluttazione, Mujgan si recherà nella sua stanza per capire se la ragazza ricorda tutto quello che le è successo.

Zuleyha, senza pensarci due volte, affronterà la dottoressa e le prometterà che si vendicherà per quello che le ha fatto.

La ragazza, infatti, ricorda perfettamente che sono state Mujgan e la zia a tenderle la trappola mortale. Se Rasit non l'avesse trovata priva di sensi a terra, a quest'ora non ci sarebbe più. Zuleyha dirà chiaramente alla moglie di Yilmaz che è pronta a distruggerle la vita, un avvertimento che la spaventerà parecchio, visto che correrà dalla Behice preoccupata per la reazione che potrebbe avere la sua rivale.

Zuleyha dà inizio al suo piano: chiama Yilmaz e gli rivela che Adnan è suo figlio

Pronta a vendicarsi di Mujgan, Zuleyha chiederà a Gulten di chiamare Yilmaz e quando il giovane arriverà nella sua stanza gli strapperà una promessa: qualunque cosa gli dirà, lui non dovrà mai reagire contro nessuno.

Yilmaz giurerà su suo figlio Kerem Ali che non commetterà imprudenze e si metterà all'ascolto di quello che gli deve dire la sua ex fidanzata. A quel punto Zuleyha gli rivelerà che Adnan è suo figlio e che sia Hunkar che Demir sono a conoscenza della verità che le hanno sempre costretto a nascondere.

Questa verità, però, sarà troppo pesante da sopportare per il figlioccio di Fekeli, tanto che il ragazzo, deluso dal comportamento dell'ex, dirà di non volerla vedere mai più.

Infrangerà anche la promessa e affermerà che per lui non ha più alcun valore.

Zuleyha minaccia di uccidersi gettandosi dal balcone dell'ospedale

Spaventata da una possibile reazione di Yilmaz, Zuleyha uscirà in balcone, lo scavalcherà e minaccerà di gettarsi giù. La ragazza confermerà il suo amore per l'ex fidanzato e chiederà a Gulten, presente a tutta la scena, di prendersi cura della sua piccola Leyla; poi si sporgerà e perderà l'equilibrio.

Per fortuna Akkaya riuscirà ad afferrarla per un braccio e, grazie anche all'aiuto di Gulten, la tirerà su. Intanto Demir vedrà la moglie in bilico sul balcone e raggiungerà subito la sua stanza. Non appena vedrà Yilmaz si chiederà il perché della sua presenza, ma lo ringrazierà per averle salvato la vita. A quel punto il figlioccio di Fekeli farà finta di niente e andrà via, mantenendo la promessa fatta pochi minuti prima.