Le vicende di Terra Amara continueranno ad appassionare i telespettatori anche nella settimana dal 5 al 9 dicembre 2022. Occhi puntati sull'omicidio di Sait del quale verrà accusato Demir. Hünkar cercherà il modo di far scagionare il figlio, ma alla fine sarà Ali Rahmet a far emergere la verità sulla morte dell'uomo.

Anticipazioni Terra Amara 5-9 dicembre: Demir è accusato di omicidio

Nelle puntate di Terra Amara in onda dal 5 al 9 dicembre 2022 Mujgan e Yilmaz continueranno a frequentarsi. La dottoressa inizierà a chiedersi perché tra Demir Yaman e il fidanzato ci sia un profondo astio.

Quest'ultimo, infatti, terrà ancora nascosto alla pediatra che la causa della loro rivalità è la relazione che un tempo lo legava a Züleyha. All'oscuro di ciò, Mujgan, penserà che probabilmente il motivo sia da ricercare nel passato, quando il giovane imprenditore era l'autista del signor Yaman. Nel frattempo, stando alle anticipazioni, quest'ultimo sarà ancora in carcere, accusato di aver ucciso Sait. Il suo avvocato informerà Hünkar che il figlio non ha molte chance di uscire di prigione. L'unica possibilità è che qualcuno confessi di essere il vero colpevole. La donna, allora, escogiterà un piano per scagionare l'uomo dall'accusa di omicidio.

Trame Terra Amara 5-9 dicembre: Gaffur accetta la proposta di Hünkar

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che nelle puntate in programma dal 5 al 9 dicembre 2022 Hünkar chiederà a Gaffur di addossarsi la colpa della morte di Sait, scagionando così Demir dall'accusa di omicidio. In cambio, la matriarca cederà all'uomo e alla moglie Saniye la proprietà di una tenuta e una grossa somma di denaro.

Gaffur si mostrerà piuttosto esitante di fronte alla proposta, ma Hünkar cercherà di rassicurarlo dicendogli che, se accetterà, passerà pochi anni in carcere grazie alla difesa del suo migliore avvocato. Alla fine, dopo essersi confrontato con la moglie, l'uomo deciderà di accettare. Nel frattempo, Yilmaz e Ali Rahmet organizzeranno una cena per presentare ufficialmente Mujgan in famiglia.

Nel corso della serata, il saggio Fekeli capirà che la dottoressa non è a conoscenza del fatto che in passato Yilmaz è stato legato a Züleyha. Resosi conto di ciò, esorterà il figlio ad essere sincero con la giovane. Intanto, stando alle anticipazioni, Hünkar informerà Demir della proposta fatta a Gaffur, ma la reazione dell'uomo sarà inaspettata.

Fekeli scopre chi ha ucciso Sait: Terra Amara puntate dal 5 al 9 dicembre

Dopo essere venuto a conoscenza del piano ordito dalla madre, Demir si mostrerà scioccato. L'uomo, infatti, sosterrà di uscire di prigione solo quando verrà dimostrata la sua innocenza. Di fronte a questa reazione, Hünkar rinuncerà al piano, lasciando delusi Gaffur e Saniye, ormai convinti di diventare ricchi.

Nel frattempo, in fabbrica Çetin ascolterà una conversazione tra due uomini. Uno racconterà all'altro di aver notato che il cugino di Sait indossava l'orologio a cui l'uomo era molto legato e dal quale non si separava mai. Il giovane Ciğerci riferirà al signor Fekeli ciò che ha sentito e quest'ultimo, pieno di dubbi, cercherà di scovare il misterioso parente del defunto Ersoy. Una volta rintracciato e messo alle strette, il cugino della vittima finirà per ammettere la verità. L'uomo confesserà ad Ali Rahmet di aver ucciso Sait a causa dei debiti che aveva contratto con lui.