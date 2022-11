Le anticipazioni di Terra Amara fino al 19 novembre preannunciano colpi di scena nella tenuta della famiglia Yaman. A tal proposito, Hunkar e Demir escogiteranno un piano ai danni di Gaffur, facendogli credere di essere implicato in un omicidio, mentre Saniye minaccerà Fadik e fra le domestiche ci sarà tensione. Nel frattempo, Yilmaz conoscerà Mujgan grazie a Sabahattin e Zuleyha sarà gelosa.

Terra Amara, anticipazioni al 19/11: Hunkar e Demir incastrano Gaffur

Hunkar e Demir incastreranno Gaffur. Nelle recenti puntate di Terra Amara, il tuttofare della famiglia Yaman aveva tentato di uccidere Yilmaz, soffocandolo con un cuscino.

A quel punto, il marito di Zuleyha aveva cacciato dalla tenuta il collaboratore. La madre dell'imprenditore, però, aveva riaccolto il capo squadra a casa sua. Le anticipazioni della soap turca rivelano che Hunkar e suo figlio escogiteranno un piano per farla pagare a Gaffur e gli faranno credere di essere implicato in un omicidio che, in realtà, sarà una messinscena.

Terra Amara, puntate al 19/11: Hunkar e Demir declassano Gaffur

Nelle vicine puntate di Terra Amara, Hunkar e Demir faranno credere a Gaffur di averlo in pugno, proteggendolo dall'accusa di omicidio. La padrona della tenuta rivelerà al suo collaboratore di avere trovato l'arma da fuoco che ha ucciso l'artigiano, piena di impronte e di averla nascosta in cassaforte.

L'intento della famiglia Yaman sarà quello di evitare che il loro collaboratore si azzardi, ancora una volta, a fare qualcosa che possa metterli nei guai, come fatto in precedenza a Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, episodi al 19/11: Saniye e Fadik ai ferri corti

Nel frattempo, durante le puntate di Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 fino a sabato 19 novembre, nella cucina di Hunkar ci saranno dissapori fra le domestiche.

In particolar modo, Fadik si rivolgerà a Saniye e la moglie di Gaffur le sbotterà contro. In particolar modo, Fadik dirà alla sua collega di occuparsi della pasta e, a quel punto, Saniye minaccerà la domestica, facendole capire che, se non avesse smesso di darle ordini, le avrebbe fatto del male. Nel frattempo, negli episodi della soap turca verranno trattate anche le vicende di Zuleyha e Demir,che porterà il piccolo Adnan in ospedale e anche Hunkar accompagnerà suo figlio e sua nuora.

Il piccolo Yaman avrà la febbre troppo alta e verrà curato da Mujgan. Anche Yilmaz farà la conoscenza della dottoressa grazie a Sabahattin e Altun e sarà gelosa quando vedrà il suo ex fidanzato in compagnia della ragazza. A quel punto, la moglie di Demir ipotizzerà che fra i due ci sia del tenero e che il suo amato sia andato oltre con la nuova arrivata in città.