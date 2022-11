Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 fino al 26 novembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Sabahattin non consegnerà a Yilmaz la lettera che aveva scritto Zuleyha e informerà Altun della questione. Nel frattempo, venuta a sapere che il medico non ha fatto ciò che gli aveva detto, la signora Yaman deciderà di restare al fianco di Demir e brucerà la missiva. La nuora di Hunkar sceglierà di continuare ad essere sposata con l'imprenditore, essendogli riconoscente per avere salvato il piccolo Adnan.

Terra Amara, anticipazioni al 26/11: Sabahattin non consegna la missiva di Zuleyha a Yilmaz

Zuleyha ha trascorso dei mesi terribili lontana dal suo amato. A motivo di ricatti e menzogne, Altun ha dovuto sposare Demir. Nelle recenti puntate di Terra Amara, la moglie di Yaman ha tentato in tutti i modi di dimenticare Yilmaz, ma senza riuscirci. Pertanto, nelle prossime puntate della soap turca, Zuleyha scriverà una lettera al suo amato e la consegnerà a Sabahattin, in modo che la faccia avere ad Akkaya. Purtroppo, però, le cose non andranno come previsto e il marito di Sermin non darà la missiva al ragazzo di Istanbul, ma temporeggerà, a causa degli ultimi spiacevoli eventi accaduti.

Terra Amara, puntate al 26/11: Sabahattin si confronta con Zuleyha e gli riconsegna la missiva per Yilmaz

Nel dettaglio, nelle prossime puntate di Terra Amara che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a sabato 26 novembre, Zuleyha, Demir e Adnan scamperanno ad una tragedia. Mentre si recheranno in montagna, il signor Yaman verrà travolto da una frana e, prima di finire sepolto vivo, metterà in salvo il figlio.

A quel punto, Yaman verrà ricoverato d'urgenza in ospedale e in gravi condizioni: in quell'occasione, Altun inizierà a riconsiderare il rapporto con suo marito che ha rischiato di perdere la vita per salvare quella del suo bambino. In quell'occasione, Zuleyha avrà modo di parlare con Sabahattin: il dottore rivelerà ad Altun di non avere consegnato la missiva a Yilmaz.

La nuora di Hunkar non sarà dispiaciuta della cosa ma farà un gesto inaspettato.

Terra Amara, episodi al 26/11: Zuleyha brucia la missiva per Yilmaz e sceglie di stare con Demir

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha prenderà la missiva: usando un accendino, finirà per bruciare le parole d'amore scritte per Yilmaz. Altun, pertanto, sceglierà di rimanere accanto a Demir. La ragazza di Istanbul non potrà dimenticare il gesto compiuto da suo marito che, rischiando la propria vita, ha messo in salvo il piccolo Adnan. Nel frattempo, Akkaya inizierà a nutrire un certo interesse per la dottoressa Mujgan.