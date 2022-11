La soap opera di origini turche Terra amara, che ha conquistato i fan italiani durante la messa in onda estiva, ha ripreso la regolare programmazione su Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi dal 28 novembre al 3 dicembre 2022, Demir Yaman (Murat Ünalmış) finirà in prigione con l’accusa di essere coinvolto con la morte di Sait (Alp Ozgur Yasin).

Il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), invece, continuerà a far preoccupare la madre Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), in quanto avrà nuovamente la febbre. Per tale motivo la donna riterrà necessario far visitare il bambino dai medici.

Anticipazioni Terra amara, puntate al 3 dicembre: Yilmaz acquista la casa di Sermin

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nelle puntate in programmazione, sulla rete ammiraglia Mediaset, da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre raccontano che Sait verrà a conoscenza da Musa che Demir gli ha commissionato un lavoro; di tagliare tutte le piante dell’aranceto di Yilmaz (Uğur Guneş). Proprio quest’ultimo si recherà nei campi proprio in compagnia di Sait.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) rifiuterà la proposta del cugino Demir di acquistare la sua casa. Quando Yilmaz verrà a sapere dei problemi economici della moglie, le offrirà il doppio del denaro. Grazie a questa ghiotta offerta, a diventare il nuovo proprietario della tenuta di Sermin sarà Yimaz, che insieme a Fekeli potranno finalmente introdursi nella grande tenuta della famiglia Yaman.

Demir in carcere dopo il decesso di Sait, Akkaya interessato alla nuova dottoressa

Successivamente Akkaya si impossesserà anche della filanda più grande della Turchia. Sait muore e Fekeli si presenterà nella tenuta di Demir, quest’ultimo verrà arrestato e sottoposto a un interrogatorio per sospetto concorso in omicidio.

Demir dovrà trattenersi in carcere e Hunkar (Vahide Perçin) sarà decisa a trovare una soluzione per far tornare in libertà il figlio: farà delle indagini per capire se è davvero innocente.

Gaffur, (Bülent Polat) durante l’assenza del suo padrone, vorrà migliorare la sua posizione, invece Zuleyha ne approfitterà per avere un dialogo con Sabahattin.

Hunkar crederà che la nuora si sia rifugiata a casa di Fekeli con il piccolo Adnan: in realtà ha solo portato il figlio in ospedale in quanto febbricitante.

La nuova dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova) verrà invitata da Yilmaz e Fekeli a cena. Quest’ultimo non farà fatica a notare che il suo figlioccio nutre un interesse per la donna. Il perfido Demir, invece, si dispererà tra le sbarre del carcere.