Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, la soap turca che va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 28 novembre al 3 dicembre saranno tanti i colpi di scena a cui potranno assistere i telespettatori. Yilmaz riuscirà a entrare da proprietario nella tenuta degli Yaman acquistando la casa di Sermin. Demir verrà accusato dell'omicidio di Sait e portato in carcere. Approfittando dell'assenza del marito, Zuleyha andrà a casa di Sabahattin per confidarsi con lui. Una febbre improvvisa di Adnan porterà Altun a recarsi in ospedale, ma Hunkar sospetterà che la nuora si sia nascosta in casa di Fekeli.

Nel frattempo Hunkar organizzerà un piano per far uscire dal carcere il figlio.

Yilmaz compra la casa di Sermin

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre, prendono il via dalla scoperta di Demir che Sait sta facendo il doppio gioco con Yilmaz, in quanto rivelerà a quest'ultimo che Yaman ha intenzione di danneggiare il suo aranceto. Nel frattempo Sermin rifiuterà l'offerta di Demir per l'acquisto della sua casa, ritenendola non adeguata. Yilmaz, scoperte le difficoltà economiche della donna attraverso Sabahattin, le farà una proposta molto elevata per acquistare la sua proprietà. Intanto Gaffur si mette alla ricerca di Ali Riza Citci su richiesta di Hunkar.

Yilmaz otterrà due grosse vittorie su Demir: prima acquisterà la casa di Sermin che si trova nella tenuta Yaman, poi riuscirà a fondare la filanda più grande della Turchia con l'aiuto di un socio. Durate la festa di inaugurazione, tra Zuleyha e Yilmaz ci sarà una grossa tensione, dovuta alla gelosia reciproca. Innervosita dalla circostanza, Zuleyha se la prenderà con Gulten, che l'accuserà di essere gelosa del suo ex e chiederà alla suocera di licenziare la domestica.

Demir in carcere

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Sait muore, verrà ucciso, e mentre Fekeli andrà a casa di Demir per accusarlo, anche la polizia irromperà alla villa arrestando l'uomo, che verrà portato in carcere. Hunkar cercherà in tutti i modi di far uscire il figlio dal carcere, capendo allo stesso tempo se lui è innocente o meno.

Zuleyha andrà a confidarsi con Sabahattin, ma giunta dal medico farà una brutta scoperta che la renderà molto triste. Costretta a correre in ospedale per la febbre del piccolo Adnan, Zuleyha verrà accusata ingiustamente dalla suocera di essere scappata.

Zuleyha affronterà Hunkar, dicendole che resterà al fianco di Demir che ha salvato il suo bambino proteggendolo. Dopo aver ascoltato la dichiarazione d'amore di Fekeli, Hunkar deciderà di chiedere al procuratore di far liberare il figlio, ma ciò non avverrà, così la donna chiederà a Gaffur di prendersi la colpa dell'omicidio in cambio di un terreno e di una somma di denaro. Saniye consiglierà al marito di accettare. Intanto Yilmaz porterà Mujgan a cena da Fekeli, il quale capirà che tra i due giovani c'è molta attrazione.