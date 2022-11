Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara, trasmesse da novembre in prima visione su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato, ambientato nella Turchia meridionale segnalano che Gaffur Taskin inizierà ad avvicinarsi alla domestica Seher. Una vicinanza, che desterà i sospetti della pettegola Fadik.

Terra amara, anticipazioni: Fadik inizia ad avere dei sospetti sul capomastro

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane trasmesse a breve in prima visione tv annunciano che Gaffur (Bülent Polat) metterà gli occhi addosso su un'altra donna.

Tutto inizierà quando Seher continuerà a rimanere a lavorare alla tenuta anche quando Hunkar deciderà di riprendersi Fadik a servizio. Proprio quest'ultima era stata declassata a lavorare nei campi per aver messo in giro delle voci su una presunta relazione clandestina tra Gulten e il dottor Sabahattin (Turgay Aydın). In questo modo, la nuova domestica avrà modo di conoscere meglio Gaffur, che inizierà a corteggiarla approfittando della lontananza della moglie Saniye (Selin Yeninci). A tal proposito, Fadik non potrà fare a meno di notare lo strano atteggiamento del capomastro, tanto da rivelarlo all'amica. Purtroppo la signora Taskin non darà ascolto ai sospetti della domestica, dato che aveva perso fiducia in lei dopo quello che aveva combinato a sua nuora Gulten.

Gaffur compra un foulard e degli orecchini

Nelle puntate turche di Terra Amara, la vicenda assumerà dei toni strani quando Seher (Ebru Ünlü) getterà nel lavabo tutta la pappa destinata al piccolo Adnan in modo che la tata non abbia più alimenti da dargli. Un gesto inspiegabile verso il figlio di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), che anticiperà un colpo di scena.

Hunkar Yaman, infatti, ordinerà a Gaffur di correre in paese per comprare da mangiare a suo nipote. In questo frangente, il capomastro si fermerà in un negozio per comprare un foulard e un paio di orecchini.

Il signor Taskin dona il regalo a Seher

Una volta tornato alla tenuta, il dispotico Gaffur cercherà di rimanere da solo con Seher per regalarle gli oggetti appena acquistati in paese.

Neanche a dirlo, la domestica accetterà di buon grado il regalo, dando l'impressione di ricambiare i suoi sentimenti. Tuttavia, l'incontro verrà interrotto da un arrivo inaspettato. I portali annunciano che la storyline è solo che all'inizio. Il signor Taskin si fermerà in tempo oppure metterà a repentaglio le nozze con Saniye? In attesa di scoprire cosa succederà, si ricorda che le nuove puntate della soap opera tornano in onda da lunedì 14 novembre dalle ore 14:10 su Canale 5.