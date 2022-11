Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz porterà via il piccolo Adnan da villa Yaman e Demir si convincerà che Gülten l'abbia aiutato in questa faccenda. Per questo motivo la caccerà dalla villa, ma un generoso Fekeli l'accoglierà a casa sua. L'unica a sapere la verità su come sono andate le cose è Saniye, in quanto ha visto Yilmaz mentre portava via il bambino. La donna vorrebbe rivelare la verità per salvare la cognata, ma Gaffur le intimerà di tacere, sennò Demir potrebbe punirli aspramente.

Gülten viene fatta fuori

Demir ammetterà davanti alla stampa che Yilmaz è il padre di Adnan. Nonostante la confessione, sarà abbastanza chiaro su una cosa: sebbene il piccolo non abbia il suo stesso sangue, rimarrà sempre e solo lui il vero padre.

Una convinzione che scatenerà la furia di Yilmaz, al punto che minaccerà Demir di prendergli il bambino. Züleyha ascolterà attentamente le parole del suo ex e conoscendolo sa che potrebbe compiere un'azione scellerata.

La scoperta di Gülten

Senza aspettare un solo istante, Yilmaz metterà in atto il suo piano. Approfittando del fatto che tutti sono impegnati nella conferenza stampa, entrerà nella villa attraverso la porta della cucina e "rapirà" il piccolo Adnan. Saniye lo vedrà, ma non farà nulla per fermarlo, in fondo è il suo vero padre, ha tutto il diritto di prenderlo.

Sarà Gülten a scoprire che il bambino non è più in casa e, con le lacrime agli occhi, lo comunicherà a Demir e Züleyha. Demir, fin da subito, crederà che Gülten sia una complice di Yilmaz e che l'abbia aiutato a portare via Adnan; per un attimo crederà che anche Züleyha sia coinvolta nella faccenda.

La generosità di Fekeli

Demir sarà sconvolto dal fatto che Yilmaz abbia portato via il bambino, così caccerà Gülten dalla villa, visto che il piccolo era sotto la sua custodia. Hünkar e Züleyha proveranno a farlo calmare, ma Demir sarà fuori controllo e minaccerà a Gülten di "fargliela pagare".

Fekeli assisterà a tutta la scena e sarà lo stesso Demir a raccontargli cosa è successo.

Gülten sarà disperata: lei è totalmente estranea ai fatti e non ha la più pallida idea di dove sia finito il piccolo. Fekeli, vedendola in quelle condizioni, deciderà di prenderla e accoglierla a casa sua.

I sensi di colpa di Saniye

Saniye si sentirà in colpa nei confronti di Gülten, perché è l'unica a sapere la verità, in quanto ha visto con i suoi stessi occhi Yilmaz portare via Adnan.

Quando Gaffur le racconterà ciò che è successo alla sorella, Saniye esclamerà che Gülten è innocente e che la colpa è solo di Yilmaz.

Tuttavia Gaffur temerà che la moglie possa rivelare la cosa a Demir. Sa come è fatto il suo capo: non le perdonerebbe il fatto di non aver fatto niente dopo aver visto Yilmaz portare via Adnan. Le chiederà di tacere, di farlo per la piccola Üzum, la bimba da loro adottata. Riuscirà Saniye a mantenere il segreto?