Nelle prossime puntate di Terrra Amara, in onda su Canale 5, la morte di Hünkar sarà il perno in cui ruoteranno tutte le vicende di Çukurova. Dopo l'accusa di averla assassinata, Sevda sarà fuori dal carcere e a casa Yaman servirà solo del tempo per far rimarginare le ferite provocate da questo lutto. A Çukurova cambierà la vita di tutti, compresa quella di Züleyha e Yilmaz, che piano piano si allontaneranno sempre di più.

Qualcosa si rompe tra Züleyha e Yilmaz

Il decesso di Hünkar cambierà la vita di tutti all'interno di Villa Yaman. La sua mancanza li porterà a essere ancora più uniti, soprattutto Demir e Züleyha, che sembreranno aver messo da parte le loro divergenze, visto il momento di sofferenza che stanno attraversando.

Züleyha diventerà un punto di riferimento per Demir, non passerà attimo in cui la giovane non esorterà il marito a farsi coraggio: il popolo di Çukurova è tutto nella sue mani e dopo la morte della madre tutti hanno bisogno di lui più che mai.

Fraintendimento tra Züleyha e Yilmaz

Demir deve essere forte per il suo popolo e come gli dirà Züleyha "non può abbandonarli proprio adesso". Marito e moglie di stringeranno in un tenero abbraccio, momento in cui Demir le sussurrerà: "Voglio solo che tu sia al mio fianco".

Züleyha si renderà conto che forse Demir sta fraintendo la sua vicinanza. Nonostante siano sempre marito e moglie, il suo cuore appartiene solo a Yilmaz e questa è una cosa che Demir non può assolutamente cambiare.

Nonostante ciò, il periodo di dolore che sta attraversando Demir potrebbe portare Züleyha a fare una scelta inaspettata.

Züleyha non vuole più scappare con Yilmaz

La morte di Hünkar porterà Züleyha e Yilmaz ad allontanarsi sempre di più. I due avranno modo di incontrarsi nella piccola villa per avere un confronto chiarificatore.

A Yilmaz non starà bene una cosa: che Züleyha organizzi una cerimonia commemorativa per Hünkar, visto che a breve lasceranno Çukurova.

A quanto pare, però, le intenzioni di Züleyha non saranno le medesime: crede che sia troppo presto per scappare, visto che Hünkar è deceduta da poco tempo. Züleyha sarà pensierosa: ma come può pensare Yilmaz di scappare per sempre da Çukurova dopo tutto quello che, recentemente, sua suocera ha fatto per loro.

Infatti Hünkar ha aiutato Züleyha e Yilmaz a scappare insieme da Çukurova.

La diatriba dei figli

A Yilmaz non piacerà il discorso di Züleyha, anzi inizierà a dubitare che non voglia scappare con lui, ma non sarà così. La giovane è intenzionata a partire, ma a differenza di Yilmaz non vuole separare Kerem Ali da Müjgan.

Yilmaz non capirà questo concetto: perché lei può separare i suoi figli da Demir, mentre lui non può allontanare il suo figlio da Müjgan?