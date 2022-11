Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, dopo l'arresto con l'accusa di aver ucciso Hünkar, Sevda verrà scarcerata grazie alle dichiarazioni di un testimone, che l'ha vista in casa nel momento in cui si consumava il delitto. Demir si sentirà in colpa per aver diffidato della buona fede di Sevda, ma la donna si sentirà tradita, così non gli concederà il suo perdono.

Il tradimento di Demir

Hünkar verrà sepolta, ma nella Villa Yaman il dolore rimarrà intatto per molto tempo. Quello che soffrirà di più sarà ovviamente Demir, perlopiù perché per la morte della madre verrà arrestata Sevda.

Züleyha lo troverà nella stanza di Hünkar e lo spronerà a reagire. Lui si sentirà in colpa: è stato lui a riportare Sevda a Çukurova, è solo colpa sua se si è creata questa rivalità tra lei e Hünkar, che ha poi portato alla morte della madre. Per Züleyha c'è qualcosa che non quadra, non crede che Sevda possa essere un'assassina. In realtà nessuno dei due potrà immaginare che è stata Behice a pugnalare Hünkar.

Pace tra Demir e Gülten

Demir avrà modo di mettere in chiaro alcuni disguidi che ci sono stati con il personale. Per esempio Gülten è stata cacciata dalla villa perché Demir la credeva complice di Yilmaz, quando quest'ultimo ha portato via Adnan dalla villa.

Avrà modo di porgerle le sue scuse: la inviterà in villa e abbracciandola le chiederà perdono per ciò che è successo con Yilmaz, e le offrirà la possibilità di vivere a casa sua fino a quando non sposerà Çetin.

Tutti uniti in memoria di Hünkar

Tutti si riuniranno a casa Yaman in memoria di Hünkar, e non faranno altro che pensare a lei e a non capacitarsi del fatto che purtroppo non tornerà più. Durante il funerale c'è stato anche un momento commovente in quanto Yilmaz, nonostante tutte le diatribe con la famiglia Yaman, ha deciso di portare in spalla la bara della defunta.

In fondo Hünkar aveva anche aiutato Züleyha e Yilmaz a scappare da Çukurova, anche se alla fine il piano era andato a monte.

Züleyha si preparerà per organizzerà per Hünkar una veglia commemorativa, che dovrà essere celebrata sette giorni dopo la sepoltura, ma la cosa darà fastidio a Yilmaz e non si capirà il perché.

Sevda finalmente libera

Arriverà il giorno del processo di Sevda: l'accusa chiederà il massimo della pena, mentre la difesa cercherà di provare la sua innocenza. Ci sarà un testimone a salvarle la pelle, che affermerà di aver visto Sevda a casa sua, nello stesso momento in cui si consumava il delitto di Hünkar.

Per tale ragione il giudice la rilascerà. Demir, che è stato uno dei primi ad aver dubitato di lei, visti i trascorsi con la madre, si scuserà con la donna. Sevda, però, si sentirà tradita dalla mancanza di fiducia di Demir, per questo motivo non gli concederà il perdono.