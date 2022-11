Uğur Güneş, interprete di Yılmaz Akkaya, nella soap opera turca Terra Amara, è stato intervistato da Dreamers Magazine nei giorni scorsi e ha parlato del suo personaggio.

L'attore turco ha raccontato di essersi appassionato sin da subito alla storia di Yılmaz Akkaya, considerato come "un'eroe romantico", pronto a tutto per l'amore di Züleyha, anche a morire. Uğur, ha parlato anche della sua vita privata e delle caratteristiche che dovrebbe avere la sua anima gemella: l'attore ha confessato di volere una donna, con la quale entrare in un'empatia speciale, una persona senza un ego ipertrofico, intelligente e pronta ad ascoltare.

Uğur Güneş: 'Yılmaz è un personaggio molto profondo, in continua evoluzione'

Uğur Güneş, durante l'intervista, ha parlato del suo primo incontro con il regista di Terra Amara e di quando ha letto per la prima volta la sceneggiatura, scoprendo così il suo personaggio: Yılmaz Akkaya.

A tal proposito l'attore turco ha svelato: "Per prima cosa il regista mi ha raccontato la storia e mi ha fatto ascoltare le musiche. Poi ho letto la sceneggiatura, che esprime emozioni intense e vere e ti viene da pensare che una storia del genere sia accaduta davvero in un passato, ed entri in uno stato d'animo diverso. È così reale che riesci a vedere le scene nella tua testa".

Poi ha aggiunto: "Yılmaz è un personaggio molto profondo, in continua evoluzione.

Leggendo la sceneggiatura, la prima volta, mi sono emozionato molto".

Uğur e Yılmaz: le cose in comune

L'attore turco, nato ad Ankara il 10 novembre 1987, ha confessato di amare molto il suo personaggio: "Ammiro il suo intuito eccezionale. Può prevedere qualunque cosa e non lo fa mai capire a nessuno. Quando ti rivolge una domanda, in realtà, conosce già la risposta.

Quello che vuole davvero sapere è come ti senti, come stai. Questa è una delle caratteristiche che ammiro di più in lui", ha confessato.

Riguardo, invece, gli aspetti caratteriali in comune con Yılmaz, Uğur ha dichiarato: "Abbiamo la stessa consapevolezza sulle cose. Yılmaz arriva alla verità commettendo errori e io faccio lo stesso.

Non evito di commetterli, anzi, imparo da essi. E poi siamo entrambi molto testardi (...) Da Yılmaz ho imparato a essere paziente. E quanto sia forte e indispensabile un vero amore".

Güneş: 'Le scene in prigione erano molto impressionanti'

Sempre durante l'intervista, Uğur Güneş ha parlato delle scene più difficili e complesse, che ha interpretato nei panni di Yılmaz: "Le scene in prigione erano molto impressionanti. Mi sono reso conto di quanto fosse difficile essere quel personaggio in quel posto. Mi sono calato ancora di più in lui. A volte sentivo un senso di solitudine e impotenza in quelle scene".

Riguardo a Züleyha, il grande amore del suo personaggio, l'attore turco ha confessato: "Nella vita potrei innamorarmi di una donna come lei.

La mia donna ideale dovrebbe essere sicura di sé, aver raggiunto una certa maturità e sapermi incontrare in un punto in comune, anche se abbiamo caratteri opposti. L'empatia è molto importante per me".