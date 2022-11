Perché è importante

La love story tra Yilmaz e Zuleyha continua ad appassionare gli spettatori della soap Terra Amara. In tanti si chiedono quale sarà l'epilogo di questa tormentata storia d'amore, dato che i due sono stati costretti ad allontanarsi e a prendere strade differenti.

Alla fine, però, si assisterà al trionfo dell'amore, ma condito da un evento spiazzante e tragico, che cambierà per sempre le sorti dei due innamorati.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap turca, Yilmaz e Zuleyha hanno scelto di rinunciare al loro amore e di portare avanti le loro rispettive relazioni con nuovi partner.

Zuleyha al fianco di Demir e Yilmaz insieme a Mujgan: in questo modo speravano di lasciarsi alle spalle il passato e di poter voltare pagina definitivamente, ma non è stato per niente facile.

Anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che, dopo aver superato una miriade di peripezie, Yilmaz e Zuleyha si renderanno conto di essere fatti l'uno per l'altro e decideranno di uscire allo scoperto.

I due, quindi, si riuniranno e potranno stare finalmente insieme anche se questa felicità per la coppia durerà ben poco.

In seguito a un incidente stradale, le condizioni di salute di Yilmaz verranno ritenute gravissime. L'uomo verrà operato, ma non riuscirà a sopravvivere all'intervento.

La morte di Yilmaz si abbatterà come un fulmine sulla vita di Zuleyha, che resterà sconvolta e addolorata al pensiero di aver perso per sempre il grande amore della sua vita.

I video dai social network

L'uscita di scena di Yilmaz dal cast della soap sarà uno dei momenti clou di questa prima stagione di Terra Amara, e c'è da scommettere che lascerà senza parole i telespettatori.

Le reazioni della rete

In tanti, dopo aver letto le anticipazioni sulle prossime puntate della soap turca, ammettono di essere sconsolati per questo finale tragico che non renderò giustizia alla coppia Zuleyha-Yilmaz.

"Speravo in un finale felice", ha scritto un utente commentando quello che succederà nel futuro della soap opera.

"La soap è bellissima, ma i due protagonisti meritavano un finale felice", ha scritto un altro fan di Terra Amara.

"Yilmaz e Zuleyha meritavano di essere felici con il loro bambino", ha sentenziato un altro commentatore social.

Tutto quello che devi sapere su Terra Amara

A dicembre raddoppia la durata su Canale 5

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate della soap, per il prossimo dicembre è previsto un cambio programmazione su Canale 5.

Terra Amara prenderà il posto di Uomini e donne, e le puntate inedite saranno trasmesse nel daytime feriale dalle 14:10 alle 16:10 circa.

La soap conquista il pubblico

Tornata in onda dopo un periodo di assenza in daytime, la soap turca ha subito conquistato il gradimento degli spettatori.

Quasi due milioni e mezzo di persone hanno seguito le prime puntate trasmesse su Canale 5 nello slot orario che, fino a qualche giorno fa, era occupato dalla soap Una Vita.

Il finale della soap slitta al 2023/2024

Di sicuro, l'appuntamento con questa soap terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per un bel po' di tempo. Il finale, che si preannuncia amaro per la protagonista Zuleyha, sarà trasmesso nel corso della stagione 2023/2024.