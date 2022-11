Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti gli episodi in onda il 23 e il 24 novembre 2022, annunciano che Demir Yaman verrà travolto da una frana, proprio sotto gli occhi terrorizzati della moglie Zuleyha. L'uomo sarà in condizioni critiche e necessiterà di un urgente intervento chirurgico. Fortunatamente per lui, l'operazione avrà successo e Zuleyha, dopo lo spavento, deciderà di restare al suo fianco: potrebbe essere arrivato il momento per la donna di dimenticarsi di Yilmaz.

Demir rimane sotto una frana nel tentativo di salvare Adnan

Continua il successo di Terra amara, la soap turca che narra la travagliata storia d'amore tra Zuleyha e Yilmaz.

Nel corso degli appuntamenti in onda il 23 e il 24 novembre succederà qualcosa di imprevisto a Demir. Tutto accadrà mentre l'uomo si starà dirigendo fuori Cukurova con Zuleyha e il piccolo Adnan. Lungo la strada l'auto avrà un guasto, e lui e la moglie scenderanno per controllare cosa sia successo. Sarà a questo punto che dei grossi detriti si staccheranno dalla montagna. Demir, nel tentativo di proteggere Adnan, rimarrà sotto la frana.

Zuleyha sconvolta, Demir in gravi condizioni: anticipazioni Terra amara

Zuleyha, sconvolta, cercherà di liberare Demir dai detriti e chiederà aiuto a un camionista di passaggio. Trasportato d'urgenza in ospedale, Demir sarà in condizioni critiche. Zuleyha sarà sconvolta, anche perché pare che in ospedale non ci sia un chirurgo disponibile per operare Demir.

Sarà Mujigan a risolvere la situazione: chiamerà il padre a Istanbul, che farà arrivare ad Adana un giovane chirurgo che opererà Demir. Grazie all'operazione, Demir Yaman riuscirà a salvarsi. Intanto Fekeli studierà un piano per risollevare le sorti del cotonificio, dopo aver perso tutte quelle tonnellate di cotone.

Terra amara: dopo l'incidente di Demir, Zuleyha si sente in colpa

Fekeli parlerà con un importante cliente, chiedendogli un po' di tempo in più per la consegna del cotone. In cambio si offrirà di diventare suo socio in una nuova azienda che questo cliente avrà intenzione di aprire. Dopo il grande spavento, Zuleyha comincerà ad avere dei sensi colpa verso Demir.

La donna è rimasta colpita dal gesto altruistico del marito, che non ha esitato a rischiare la vita pur di salvare il piccolo Adnan. Per questo si farà restituire da Sabahattin la lettera che aveva scritto per Yilmaz e in cui gli rivelava la verità sulla paternità di Adnan. Zuleyha brucerà la missiva, scegliendo di stare accanto a Demir.