I primi due appuntamenti settimanali di Terra amara in onda il 28 e il 29 novembre, vedranno Demir tendere in tranello a Sait e scoprire così che il tirapiedi sta facendo il doppio gioco. Demir dovrà pure risolvere un'altra faccenda, riguardante l'ultimo testimone vivente del processo contro Fekeli. Yilmaz intanto valuta l'idea di comprare la casa di Sermin.

Demir scopre che Sait fa il doppio gioco: puntata del 28 novembre

Lunedì 28 novembre inizia una nuova settimana di programmazione di Terra amara. Nel corso del nuovo episodio, Sait scoprirà da Musà che Demir avrà in mente di distruggere l'aranceto di Yilmaz.

Pertanto, Sait correrà ad avvertire Akkaya. Non sa che sarà un trucco di Demir per smascherare il suo doppio gioco. Yaman avrà così conferma dei suoi sospetti: Sait lavora per Yilmaz e Fekeli.

Intanto Yaman in qualità di Presidente della Camera dell'Industria, convincerà i soci a fare un prestito a Yilmaz per le perdite di cotone subite. Akkaya però rifiuterà sdegnato. Demir ancora non sa che Yilmaz e Fekeli saranno riusciti a concludere uno degli affari più grandi mai visti a Cucurova.

Terra amara, trama del 29/11: Yilmaz vuole comprare la casa di Sermin

Scorrendo le anticipazioni sull'episodio in onda martedì 29 novembre, mentre Sait sarà ignaro del fatto di essere stato scoperto da Demir, quest'ultimo proporrà ancora una volta a Sermin di acquistare la sua casa.

Sermin infatti, sarà ancora in difficoltà economica ma si rifiuterà di vendere la Villa al cugino. La donna ne parlerà con Sabahattin il quale, a sua volta, lo dirà a Yilmaz. Akkaya comincerà seriamente a pensare di acquistare la casa di Sermin e ne parlerà con Fekeli. Se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe uno smacco non da poco per Yaman.

Demir vuole impedire che Fekeli trovi l'ultimo testimone vivente del processo

In attesa di sapere se Sermin venderà proprio a Yilmaz, Demir avrà un'altra faccenda di cui occuparsi. Si tratta di Ali Riza, l'ultimo testimone ancora in vita del processo sull'omicidio di Adnan senior. Ormai è chiaro che i testimoni di quel processo resero falsa testimonianza, facendo condannare Fekeli.

Quest'ultimo, si sarà messo sulle tracce del testimone. Per evitare che lo trovi, Demir andrà personalmente nel negozio di Ali Riza, invitandolo a sparire. Gli dirà infatti che Fekeli sarà sulle sue tracce e gli offrirà del denaro per lasciare il paese e nascondersi in una grande città. Dando uno sguardo alle puntate successive di Terra Amara, si viene a sapere che Sermin alla fine accetterà di vendere la villa a Yilmaz. Ovviamente, almeno all'inizio, Demir ne sarà all'oscuro.

Nel prosieguo delle puntate, Sait verrà ritrovato morto e I sospetti ricadranno proprio su Demir.