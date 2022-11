Quelle che andranno in onda dal 28 novembre al 2 dicembre saranno puntate ricche di emozioni per i fan di Un posto al sole. Verranno trattate numerose storyline, a partire da quelle riguardanti la festa per Antonello, che non finirà bene. Poi al Vulcano ci sarà un pranzo che vedrà tra i protagonisti anche Marika e Alberto. Roberto e Marina sembreranno essere felici, ma nel loro percorso si presenterà una minaccia, che le anticipazioni non rivelano nel dettaglio.

La festa per Antonello prende una brutta piega

Ormai dalle anticipazioni si è chiaramente capito che la festa a sorpresa messa a punto per Antonello prenderà una brutta piega e non finirà come sperato dalla stessa piccola Bianca, che voleva sorprendere il ragazzino di cui è infatuata.

Poi verrà dato anche spazio Niko, che sarà sempre parte attiva del piano poco cauto di Manlio: dovrà trovare i qualche modo i soldi che gli servono.

Poi verrà trattata la storyline che riguarda Samuel, che cercherà di placare i toni tra le gemelle Cirillo e Speranza. Ci riuscirà? In attesa di scoprirlo si parlerà anche di Marina, che continuerà a far sempre più fatica a superare le violenze che ha subito. Poi dovrà fare i conti anche con Roberto, che presto scoprirà appunto il male che Fabrizio ha fatto alla donna.

Come accennato, i problemi che sorgeranno alla festa di Antonello saranno molti, e verranno 'usati' da Viola per impartire una lezione ai suoi ragazzi. Anche se nel dettaglio non si sa cosa succederà, ma sarà l'occasione per dare una lezione di vita ai più piccoli.

Poi sarà ancora protagonista Nunzio, con Alice che sembra aver perso la testa per lui.

Nuova minaccia per Roberto e Marina

I problemi per Marina e Roberto non saranno finiti. I due dovranno fare i conti con una minaccia (ancora sconosciuta) che incombe sulle loro persone. Questo potrebbe essere un ostacolo ai loro progetti di vita felice.

Durante la settimana saranno ancora protagonisti Alice e Nunzio, che verranno avvicinati grazie alla realizzazione di un clip su come preparare un piatto in cucina. Spazio poi a Mariella, che troverà nel suo percorso un ostacolo non previsto, quello di Micaela Cirllo. Nonostante ciò, la determinazione di proteggere Speranza le darà la forza necessaria per affrontare la situazione.

Durante le nuove puntate Alberto pranzerà al Vulcano con Marika, ma solo perchè Convinto da Clara. In questo incontro però ci potrebbe essere un epilogo decisamente tragico, e del tutto inaspettato, che le anticipazioni non chiariscono nel dettaglio.

Spazio poi ai festeggiamenti per Filippo, Roberto, Marina e Serena, ma questi attimi di gioia potrebbero non durare molto. Successivamente Niko dovrà impegnarsi per trovare il denaro che servirà per mettere in atto il piano per vendicarsi. In tal senso si potrà contare sull'aiuto di un detenuto, che lo stesso Manlio incontrerà.

Sul finire della settimana spazio anche alla vicenda relativa ai giocattoli contraffatti messi in commercio. Chi li ha prodotti verrà minacciato da Alberto. Infine, Raffaele parlerà con Viola e le spiegherà come mai Rosa è un po' ostile nei suoi riguardi.