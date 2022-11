La Diva, ex concorrente di Tu si que vales 2022, si scaglia contro il talent show del sabato sera di Canale 5 prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez.

Intervistato da MowMag.com, il concorrente ha svelato dei retroscena sul dietro le quinte del programma che, proprio questo sabato sera, saluterà il suo affezionato pubblico con la messa in onda della finalissima in onda in diretta su Canale 5.

Retroscena su Tu si que vales 2022: parla un ex concorrente

Giorgio, in arte La Diva, qualche settimana fa ha avuto modo di partecipare come concorrente a Tu si que vales.

La sua performance non è andata nel migliore dei modi, dato che Rudy Zerbi ha stoppato la sua esibizione canora e il pubblico lo ha sonoramente bocciato con il 100% dei no.

Eppure, malgrado la batosta, La Diva sostiene di essere contento della sua esperienza, dato che si era presentato dicendo che avrebbe voluto battere il record assoluto dei "No" e alla fine ce l'ha fatta.

Tuttavia, dopo aver avuto uno scambio di battute al vetriolo con Sabrina Ferilli sui social, ecco che l'ex concorrente dello show ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rivelando dei retroscena su Tu si que vales.

'C'è chi deve essere massacrato', il retroscena su Tu si que vales

Secondo Giorgio, durante le giornate che ha trascorso a Roma per partecipare alle riprese dello show del sabato sera di Canale 5, si sarebbe reso conto che dietro alla trasmissione si celi un meccanismo "completamente studiato e preparato".

"Gli artisti vengono dall'estero sono invitati e pagati con tanto di manager che li rappresenta", ha rivelato l'ex concorrente. "Poi esiste una piccolissima fetta di persone che, come me, chiamano in redazione", ha aggiunto ancora La Diva nella sua intervista.

"Queste persone sono funzionali per essere prese in scuderia da Gerry Scotti: tra questi c'è chi deve essere massacrato o demolito a priori", ha chiosato l'ex concorrente, che non ha nascosto di essersi rimasto male.

Sabato 19 novembre la finalissima di Tu si que vales 2022

Queste affermazioni sono ovviamente frutto del pensiero dell'ex concorrente e non trovano al momento alcuna conferma. In attesa di scoprire se la produzione di Tu si que vales replicherà alle illazioni fatte da questo ex concorrente del talent show Mediaset, questo sabato 19 novembre andrà in onda la finalissima dello show su Canale 5.

A partire dalle 21:30 circa, Belen Rodriguez e i giurati dello show, presenteranno al pubblico i finalisti di questa edizione e, al termine della serata, verrà proclamato il nome del trionfatore assoluto. Calerà così il sipario sullo show di Canale 5 che, anche quest'anno, ha registrato ottimi ascolti in prime time, con una media di oltre 4 milioni di fedelissimi e uno share che ha toccato punte del 30%.