Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno lasciato Uomini e Donne insieme, nella puntata andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 23 novembre. In una recente intervista, l'ex cavaliere salernitano ha parlato di come stanno andando le cose con la sua fidanzata, lontano dalle telecamere. L'unico timore dell'imprenditore è la distanza che c'è fra lui e la parrucchiera. In ogni caso, la coppia ha rivelato che la frequentazione con la sua fidanzata sta procedendo bene e stanno facendo di tutto per vedersi almeno due giorni alla settimana.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza teme la distanza da Ida Platano

Alessandro Vicinanza ha dichiarato di essere innamorato di Ida Platano. Nelle recenti puntate di Uomini e donne, l'ex cavaliere salernitano aveva manifestato apertamente i suoi sentimenti per l'ex protagonista di Temptation Island. Poco alla volta, la parrucchiera siciliana aveva iniziato a fidarsi dell'imprenditore campano, al punto da lasciare il dating show di Maria De Filippi con lui. Al momento, Ida vive a Brescia, mentre Alessandro a Salerno. In una recente intervista, rilasciata per il magazine della trasmissione, Vicinanza ha detto di avere paura dei chilometri che lo separano dalla sua fidanzata. A tal proposito, l'ex cavaliere del parterre over ha rivelato: ''L'unico timore che potrei avere è quello che mi ha frenato tempo fa, ossia la distanza in chilometri che ci divide''.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si vedono almeno due giorni alla settimana

Per superare la distanza, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno spiegato cosa fanno per sentirsi meno lontani. A tal proposito, l'ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Ci sentiamo tanto e fino a oggi ci siamo sempre visti almeno due giorni a settimana, anche tre quando possibile''.

Alessandro, invece, ha confidato: ''Stiamo gestendo la lontananza, cercando di sentirci il più possibile. Ci chiamiamo e videochiamiamo spesso''.

Uomini e Donne: la storia d'amore fra Ida e Alessandro prosegue

Nonostante i chilometri che li separano, la storia d'amore fra Ida e Alessandro prosegue a gonfie vele. Per il momento, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di continuare a vivere separati e, pertanto, continueranno a fare i pendolari fra Brescia e Salerno.

Inoltre, la coppia ha raccontato che la loro frequentazione sta procedendo nel migliore dei modi ma, al momento, non hanno ancora in progetto di convivere. A tal proposito, Vicinanza ha detto che gli piacerebbe vivere con Platano a Roma. Alessandro ha spiegato che si trasferirebbe con la sua fidanzata nella capitale, perché il loro amore è nato lì e, durante le loro uscite, si sono baciati di fronte alle fontane più belle.