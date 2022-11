Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne fino al 25 novembre si preannunciano ricche di colpi di scena e novità per i protagonisti del dating show. A tal proposito, le indiscrezioni delle registrazioni della trasmissione rivelano che Federica Aversano lascerà il trono e preferirà trovare l'amore lontano dalle telecamere. Ida e Alessandro, invece, andranno via dal programma insieme, mentre Biagio tornerà a essere un cavaliere del parterre over.

Uomini e Donne, anticipazioni 21-25 novembre: Federica Aversano lascia il trono

Federica non ha avuto fortuna come corteggiatrice.

Nell'edizione 2021/2022 di Uomini e donne aveva tentato di fare breccia nel cuore di Matteo Ranieri ma il single aveva preferito lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con Valeria Cardone. Nell'edizione successiva, Aversano è tornata nello studio del dating show come tronista ma, anche nelle nuove puntate, non ha trovato nessuno che l'ha colpita e con cui ha avviato una conoscenza approfondita. Il percorso di Aversano come tronista è stato complicato e non è riuscita a costruire alcun rapporto solido con i suoi corteggiatori. Come trapelato attraverso il profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 novembre ci sarà un colpo di scena, perché Federica lascerà il trono e preferirà, pertanto, trovare l'amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, puntate fino al 25 novembre: Ida e Alessandro lasciano la trasmissione insieme

I colpi di scena non saranno finiti, perché nelle puntate di Uomini e Donne, che verranno trasmesse fino a venerdì 25 novembre, Ida e Alessandro lasceranno il programma insieme. Dopo qualche settimana di frequentazione e dopo battibecchi e incomprensioni, la coppia andrà via dalla trasmissione di Maria De Filippi, per cercare di costruire un rapporto solido.

Al momento, non sono trapelate informazioni su come stiano andando le cose fra Platano e Vicinanza, anche perché, fino alla messa in onda della puntata della scelta, i due fidanzati non possono pubblicare foto insieme o video sui social.

Uomini e Donne, prossime puntate: Biagio Di Maro torna nel parterre

Nelle puntate che andranno in onda fino al 25 novembre, inoltre, ci sarà un gradito ritorno nel parterre maschile.

A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Biagio Di Maro tornerà nel parterre over di Uomini e Donne. Al momento, però, non è chiaro come mai il cavaliere campano non abbia presenziato alle prime settimane della nuova edizione della trasmissione. Pertanto, non è trapelato alcun dettaglio, in merito al fatto che abbia avuto una relazione e ora sia tornato single o se dietro alla sua assenza ci siano stati altri motivi.