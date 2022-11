Nelle prossime puntate di Uomini e donne ci saranno tanti colpi di scena per i protagonisti del parterre over. Le anticipazioni rivelano che Pinuccia e Tina Cipollari avranno l'ennesimo scontro nello studio del dating show, e proprio Pinuccia inscenerà uno svenimento: si accascerà a terra e Maria De Filippi sarà costretta a intervenire. Gemma, invece, racconterà di essere uscita con Mario, mentre Ida e Alessandro torneranno per raccontare come sta proseguendo la loro conoscenza.

Uomini e Donne: Pinuccia litiga con Tina e finge di svenire

Pinuccia e Tina continueranno a scontrarsi nello studio di Uomini e Donne.

Le anticipazioni sulle prossime puntate, pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la dama del parterre over avrà una forte lite con l'opinionista, ma con un epilogo diverso da solito, visto che Pinuccia fingerà di svenire. Si accascerà a terra e Maria De Filippi, notando la scena, sarà costretta a intervenire. Al momento non è chiaro se la presentatrice abbia subito capito che la dama stesse fingendo o se la padrona di casa si sia spaventata per la situazione che si è venuta a creare.

Uomini e Donne: Gemma frequenta Mario

Durante le prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani racconterà di essere uscita con Mario, un cavaliere del parterre. Attualmente non sono emersi ulteriori dettagli sulla conoscenza fra i due protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi e non si sa se le cose stiano andando bene.

L'unica cosa certa è che, secondo le anticipazioni, in studio sono nate discussioni per via di una telefonata. Non è stato chiarito il contenuto della chiamata, se sia stata fatta da Gemma o da Mario e quali parole si siano scambiati i due single.

Uomini e Donne: Ida e Alessandro tornano in studio

Nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi ci saranno due graditi ritorni.

Ida e Alessandro torneranno in studio per raccontare come sta procedendo la loro frequentazione lontano dalle telecamere. La coppia rivelerà di avere litigato, appena usciti dal programma, a causa di un messaggio che Riccardo Guarnieri ha inviato all'ormai ex dama. Nonostante i problemi con l'ex fidanzato di lei, li due hanno spiegato che la loro storia d'amore sta andando a gonfie vele. Per quando riguarda il trono classico, invece, Federico Nicotera andrà in esterna con Carola e i due avranno un chiarimento, che finirà con un bacio molto passionale.